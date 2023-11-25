Пенсионеры смогут получить в отделениях Укрпочты 5 энергоэффективных лапм

Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты. Об этом сообщил представитель правительства в В Р Тарас Мельничук.

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«Внедрена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО „Укрпочта“ при наличии пенсионного удостоверения», — заявил Мельничук.

Отмечается, что это позволит ускорить процесс выдачи ламп реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что 25 февраля 2023 года Укрпочта начала бесплатную замену старых ламп на энергосберегающие в селах.