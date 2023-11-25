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25 ноября 2023, 10:29 Читати українською

Пенсионеры смогут получить в отделениях Укрпочты 5 энергоэффективных лапм

Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты. Об этом сообщил представитель правительства в В Р Тарас Мельничук.

Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Внедрена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО „Укрпочта“ при наличии пенсионного удостоверения», — заявил Мельничук.

Отмечается, что это позволит ускорить процесс выдачи ламп реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что 25 февраля 2023 года Укрпочта начала бесплатную замену старых ламп на энергосберегающие в селах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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+15
AlexZerg
AlexZerg
25 ноября 2023, 13:43
#

«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.

Тільки ніяких дат і строків, на пошті перший раз про це чують
+
+15
mphet26
mphet26
25 ноября 2023, 14:14
#
— Как писать законы?
— Пишите коротко и неясно.
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0
Три літри
Три літри
25 ноября 2023, 19:31
#
Розпіл триває. А потім ЄС каже що це в Україні корупція.
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0
preyvanamor
preyvanamor
25 ноября 2023, 20:26
#
Де можна знайти інфу, скільки таких лампочок вже Україна закупила і по якій ціні?
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0
Три літри
Три літри
25 ноября 2023, 20:53
#
А звідки інформація що Україна їх закупала?
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0
claribel
claribel
25 ноября 2023, 23:05
#
Як повідомило Суспільне ще 14 січня 2023 року, Євросоюз профінансував Україні 50 млн. LED-ламп. Їх видавали лише в обмін на старі, строго по 5 в одні руки. LED-жарівки скоро закінчилися навіть в містах, а до сіл не дійшли взагалі… Видно, продати залишки не вдалося… І перед лицем проблем в енергетиці цією зимою вирішили роздати людям те, що потрібно було просто роздати з самого початку. Мене цікавить лише питання, що уряд збирався робити із старими жарівками від населення…
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0
matroskin
matroskin
26 ноября 2023, 1:25
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Лампочки міняли на всих відділеннях ну з пів року точно, всі хто хотів давно поміняв, їх і зараз міняють тільки уже лише в обл.центах. Те що Вам на диван їх не принесли, не значить що їх не міняли.
Мене цікавить лише питання, що уряд збирався робити із старими жарівками від населення.
Думаю нічого, просто викинуть, я припускаю що Ваша фантазія підказала Вам що у кожній лампочці є металевий цоколь вагою 3 грамма і на цьому хтось вирішив заробити. Але насправді думаю мета (і напевно вимога ЄС) була саме зниження енергоспоживання, а не роздача лампочок, саме для цього й вилучали лампи розжарювання+щоб не роздавати тим в кого давно лед, оскільки це буде просто роздача, яка не відповідатиме поставленій меті.
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