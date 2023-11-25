Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты. Об этом сообщил представитель правительства
Пенсионеры смогут получить в отделениях Укрпочты 5 энергоэффективных лапм
Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты. Об этом сообщил представитель правительства
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«Внедрена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО „Укрпочта“ при наличии пенсионного удостоверения», — заявил Мельничук.
Отмечается, что это позволит ускорить процесс выдачи ламп реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что 25 февраля 2023 года Укрпочта начала бесплатную замену старых ламп на энергосберегающие в селах.
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«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — заявив Мельничук.
Тільки ніяких дат і строків, на пошті перший раз про це чують
— Пишите коротко и неясно.
Мене цікавить лише питання, що уряд збирався робити із старими жарівками від населення.
Думаю нічого, просто викинуть, я припускаю що Ваша фантазія підказала Вам що у кожній лампочці є металевий цоколь вагою 3 грамма і на цьому хтось вирішив заробити. Але насправді думаю мета (і напевно вимога ЄС) була саме зниження енергоспоживання, а не роздача лампочок, саме для цього й вилучали лампи розжарювання+щоб не роздавати тим в кого давно лед, оскільки це буде просто роздача, яка не відповідатиме поставленій меті.