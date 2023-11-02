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2 ноября 2023, 18:20 Читати українською

Польша запустит инвестфонд для развития в Украине польских и украинских предпринимателей

Польша намерена запустить инвестиционный фонд для развития в Украине польских и украинских предпринимателей с возможностью страхования инвестиций. Об этом сообщила правительственная уполномоченная по польско-украинскому сотрудничеству в области развития Ядвига Эмилевич на встрече с предпринимателями, передает Интерфакс-Украина.

Польша намерена запустить инвестиционный фонд для развития в Украине польских и украинских предпринимателей с возможностью страхования инвестиций.
Фото: pixabay.com

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«До конца года совместно с Польским фондом развития мы готовим к запуску инвестиционный фонд, который будет финансировать развитие в Украине малых и средних украинских и польских компаний», — сказала Эмилевич.

По ее словам, для реализации этого и других проектов министерство финансов Польши согласовало увеличение с 2024 государственного финансирования программ сотрудничества с Украиной, однако детали уполномоченная не сообщила.

Эмилевич отметила, что страхование инвестиций будет осуществлять польская государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE), которая после изменения законодательства расширила сферу деятельности и с сентября страхует и перестраховывает инвестиционные и экспортные контракты не только польских, но и международных компаний, в том числе украинских.

«KUKE является единственным в мире страховщиком, берущим на себя риски, связанные с оплатой за поставленную продукцию и ее транспортировкой заказчикам в Украине. Сейчас KUKE реализует первый контракт в пользу компании за пределами Польши — это страхование рисков немецкой компании, инвестирующей в Украину», — сказала Эмилевич.

Еще одной возможностью для привлечения инвестиций в восстановление Украины она назвала открытие в Польше офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), соответствующее соглашение было подписано с ООН в сентябре.

«Офис UNOPS будет работать ближе к границам Украины, и это позволит получить большее международное финансирование для реализации проектов по восстановлению. Мы организовываем тренинги для польских предпринимателей, чтобы подготовить к тендерам UNOPS, такую возможность в скором времени получат и украинские бизнесмены», — объяснила новые правительственные возможности Эмилевич.

Она напомнила, что UNOPS реализует проекты системы ООН, международных финансовых учреждений и правительств в сфере инфраструктуры, закупок, проектного управления, финансового менеджмента и человеческих ресурсов.

Польский фонд развития объединяет шесть государственных учреждений, осуществляющих финансирование, страхование, сопровождение деятельности польских предприятий на внутреннем и международном рынке.

Общий объем финансирования для развития польских предприятий составляет 21,6 млрд. злотых (около $5,2 млрд. по текущему курсу).

Частью фонда является Польское агентство инвестиций и торговли, представляющее интересы польского бизнеса в 70 регионах. С момента полномасштабного вторжения в центральном офисе агентства в Варшаве открыто представительство «Дія.Бізнес» и коворкинг для украинских предпринимателей.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
matroskin
matroskin
2 ноября 2023, 18:25
#
Та хватить вже, зернових ініціатив назапускали.
Через місяць будуть кричать що українські шаурмятники напевно під дулом пістолету заставляють високопатріотичних поляків купувати дешевшу шаурму в українців, чим вбивають польських шаурмятників і т.п.
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