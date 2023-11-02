Volkswagen откладывает строительство гигазавода в Чехии из-за низкого спроса на электромобили

Немецкая автомобильная группа Volkswagen откладывает на неопределенный срок решение о строительстве четвертого завода по производству аккумуляторов из-за падения спроса на электромобили в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы правления компании Оливера Блюма.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Учитывая рыночные условия, в том числе вялый рост рынка электромобилей в Европе… на данный момент нет бизнес-обоснования для принятия решения о дальнейших объектах», — цитирует агентство заявление Блюма.

Volkswagen рассматривал возможное место для гигазавода по производству аккумуляторов для электромобилей в одной из стран Центральной Европы. Приоритетом была Чехия, но в списке были также Венгрия, Польша и Словакия.

В прошлом году Volkswagen уже откладывал решение о строительстве гигазавода. А ранее в этом году компания заявила, что не торопится с принятием решения.

Читайте также: Volkswagen обновил популярный в Украине электромобиль

Реагируя на решения немецкой компании, в чешском правительстве заявили, что начнут предлагать зарезервированную площадку для завода другим инвесторам.

«Мы не можем продолжать удерживать землю под этот проект», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции.

Портфель заказов Volkswagen на электромобили на 2023 год в Европе сократился до 150 000 автомобилей с 300 000 автомобилей в прошлом году.

Volkswagen уже выбрал площадки для производства аккумуляторных элементов в Зальцгиттере (Германия), Валенсии (Испания) и Сент-Томасе (Канада).

Напомним

«Минфин» писал, что вьетнамский производитель электромобилей VinFast планирует продавать свои первые электромобили в Европе уже в этом году после получения одобрения регуляторов.