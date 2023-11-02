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2 ноября 2023, 13:39 Читати українською

Что будет с ценами в Украине — прогноз Минэкономики

В Украине сформировались факторы влияния на инфляцию во время войны. Сейчас к ним добавляется фактор мирного времени — сезонность. Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики.

В Украине сформировались факторы влияния на инфляцию во время войны.

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Что происходит с ценами

Как отмечается в обзоре, в сентябре после двухмесячной дефляции потребительские цены ожидаемо вернулись к росту — на 0,5% по данным Госстата (-1,4% в августе и -0,6% в июле).

«В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики и таргетов мирного времени — с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись — до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце)», — говорится в документе.

По данным министерства, незначительный сентябрьский рост цен был сформирован сезонным фактором (преимущественно из-за подорожания услуг образования, а также одежды и обуви). На продовольственном рынке наблюдалась дефляция (поступление нового урожая охлаждало рынок), которая частично компенсировала инфляционную составляющую в определенных сегментах услуг и непродовольственного рынка.

Читайте: Инфляция в Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

Что будет с инфляцией

Как отмечают в Минэкономики, сохранение реалий войны уже сформировало специфические условия функционирования потребительского рынка.

«Сдержанный спрос военного времени мотивационной и миграционной природы при практическом постоянстве курсовых и монетарных условий обусловил возможность проявления „мирного“ фактора — сезонности, которая в соответствии с календарным периодом и определила разнонаправленное движение цен в разных сегментах потребительского рынка», — говорится в обзоре.

В настоящее время комплекс факторов влияния создает поле стабильности внутренних потребительских цен и является основой для формирования тренда, направленного на общее замедление годовых темпов инфляции, считают в министерстве.

«В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в т. ч. форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или же при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушены, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет», — говорится в обзоре.

Напомним

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%.

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Источник: Минфин
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