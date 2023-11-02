Что будет с ценами в Украине — прогноз Минэкономики

По данным министерства, незначительный сентябрьский рост цен был сформирован сезонным фактором (преимущественно из-за подорожания услуг образования, а также одежды и обуви). На продовольственном рынке наблюдалась дефляция (поступление нового урожая охлаждало рынок), которая частично компенсировала инфляционную составляющую в определенных сегментах услуг и непродовольственного рынка.

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Что будет с инфляцией

Как отмечают в Минэкономики, сохранение реалий войны уже сформировало специфические условия функционирования потребительского рынка.

«Сдержанный спрос военного времени мотивационной и миграционной природы при практическом постоянстве курсовых и монетарных условий обусловил возможность проявления „мирного“ фактора — сезонности, которая в соответствии с календарным периодом и определила разнонаправленное движение цен в разных сегментах потребительского рынка», — говорится в обзоре.

В настоящее время комплекс факторов влияния создает поле стабильности внутренних потребительских цен и является основой для формирования тренда, направленного на общее замедление годовых темпов инфляции, считают в министерстве.

«В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в т. ч. форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или же при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушены, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет», — говорится в обзоре.

Напомним

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%.