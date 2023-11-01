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1 ноября 2023, 20:48 Читати українською

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5,5%

ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25−5,5%, как и ожидалось. Об этом сообщил регулятор.

ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25−5,5%, как и ожидалось.
Фото:depositphotos

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Что известно

Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений перед решением ФРС составляла 99,7%.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На прошедших двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку на самом высоком уровне с 2001 года.

Читайте: ФРС может сохранить нынешние высокие ставки на следующем заседании — Bloomberg

Следующее заседание по ставке состоится 12−13 декабря. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

Напомним

«Минфин» писал, что экономика США выросла в третьем квартале даже быстрее, чем ожидалось, благодаря сильным потребительским расходам, несмотря на более высокие процентные ставки, продолжающееся инфляционное давление и ряд других внутренних и глобальных проблем.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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