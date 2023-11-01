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1 ноября 2023, 14:35 Читати українською

Турция усилит регулировку криптоактивов, чтобы выйти из «серого списка» FATF

Турция готовит новое законодательство по криптоактивам, чтобы убедить Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить ее из «серого списка» стран. Об этом сообщает Reuters.

Турция готовит новое законодательство по криптоактивам, чтобы убедить Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить ее из «серого списка» стран.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что FATF в 2021 году снизила рейтинг Турции в так называемый серый список стран, которые не принимают достаточных мер по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма.

Министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что отчет FATF признал Турцию полностью соответствующей всем, кроме одного, из 40 стандартов надзорного органа.

«Единственным вопросом, который остался в рамках технического соответствия, является работа, связанная с криптоактивами. Мы представим законопроект о криптоактивах в парламент как можно быстрее. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке, если не будет других политических соображений», — сказал Симсек.

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Также отмечается, что Симсек не предоставил никаких других подробностей о планируемых законодательных изменениях.

Напомним

«Минфин» писал, что FATF внесла Болгарию в «серый список» из-за недостатков в противодействии отмыванию денег.

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Источник: Минфин
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