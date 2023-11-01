В Минцифре рассказали об изменении услуг помощи для переселенцев. Сервис в «Дие» будет временно не работать

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2023, 13:05 Читати українською

В Минцифре рассказали об изменении услуг помощи для переселенцев. Сервис в «Дие» будет временно не работать

С 1 ноября комплексная услуга — Помощь для внутренне перемещенных лиц — будет временно недоступна в «Действии», ведь Минцифры совместно с Минсоцполитики обновляют сервисы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

С 1 ноября комплексная услуга — Помощь для внутренне перемещенных лиц — будет временно недоступна в «Действии», ведь Минцифры совместно с Минсоцполитики обновляют сервисы.
Фото: khm.gov.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Если вам необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в „Действии“ не работает, сможете сделать это офлайн», — отметили в ведомстве.

Что изменится после обновления сервиса

  • подать заявление можно сразу на всю семью: детей, мужа или жену;
  • выплаты будут получать дети ВПЛ, родившиеся после переезда семьи;
  • изменятся условия выплат: фокус будет на гражданах, находящихся в сложных обстоятельствах.

Детальнее узнать об изменениях можно на сайте Минсоцполитики или обратившись в орган социальной защиты населения.

Читайте также: В октябре на выплаты ВПЛ уже направили более 5,6 миллиарда

Какие услуги для ВПЛ будут работать в «Дие» как раньше

  • смена фактического проживания;
  • отмена статуса ВПЛ.

«Если вы получали помощь раньше, то вы будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Дальше помощь будет продлена тем гражданам, которые отвечают условиям», — говорится в сообщении.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+6
Три літри
Три літри
1 ноября 2023, 13:54
#
Пхаха, чергове підтвердження «передових» технологій Мінцирка коли для оновлення послуги її треба зупиняти на тривалий час. Сподіваюсь вони нарешті знайшли нормальних архитекторів та програмістів і ті перероблять цей шлак на щось сучасне.
+
+6
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 ноября 2023, 14:01
#
Ты же сам, Виталик, знаешь ответ! В нашей стране самое главное — …погодження кошторису… а остальное это уже …как получится…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Tido oss и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами