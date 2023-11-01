С 1 ноября комплексная услуга — Помощь для внутренне перемещенных лиц — будет временно недоступна в «Действии», ведь Минцифры совместно с Минсоцполитики обновляют сервисы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В Минцифре рассказали об изменении услуг помощи для переселенцев. Сервис в «Дие» будет временно не работать
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«Если вам необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в „Действии“ не работает, сможете сделать это офлайн», — отметили в ведомстве.
Что изменится после обновления сервиса
- подать заявление можно сразу на всю семью: детей, мужа или жену;
- выплаты будут получать дети ВПЛ, родившиеся после переезда семьи;
- изменятся условия выплат: фокус будет на гражданах, находящихся в сложных обстоятельствах.
Детальнее узнать об изменениях можно на сайте Минсоцполитики или обратившись в орган социальной защиты населения.
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Какие услуги для ВПЛ будут работать в «Дие» как раньше
- смена фактического проживания;
- отмена статуса ВПЛ.
«Если вы получали помощь раньше, то вы будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Дальше помощь будет продлена тем гражданам, которые отвечают условиям», — говорится в сообщении.
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