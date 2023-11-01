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1 ноября 2023, 11:02 Читати українською

80% BTC-инвесторов находятся в плюсе после роста биткоина выше $34 000: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Tether отчитался про 100% обеспечение USDT, из этих средств $72,6 млрд находятся в бондах США

Tether отчитался о резервах: 100% USDT имеют обеспечение, $72,6 млрд они держат в бондах США, $4,3 млрд в резервном фонде.

Также компания держит $2,1 млрд в BTC. Месяц назад инвестиции в первую криптовалюту составили $1,7 млрд, но в октябре курс хорошо подрос.

В криптокошельке MetaMask появится функция оповещения о подозрительных транзакциях

Команда MetaMask в партнерстве с фирмой Blockaid внедрила уведомления безопасности в браузерное расширение кошелька Web3-кошелька, сообщает The Block.

Функция призвана обеспечить проактивное предотвращение вредоносных транзакций, обеспечив защиту пользователей от скамов, фишинговых и хакерских атак.

Представители компаний ожидают, что уведомления безопасности помогут защитить криптоактивы пользователей от кражи.

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В десктопной версии приложения уже можно активировать решение через «экспериментальные настройки», но официальный запуск новой функции запланирован на ноябрь.

У MetaMask более 20 млн активных пользователей в месяц, что делает криптокошелек самым популярным в мире.

80% BTC-инвесторов находятся в плюсе после роста биткоина выше $34 000 — Glassnode

Число находящихся в прибыли биткоин-кошельков превысило 39 млн. Это новая рекордная отметка, следует из данных Glassnode.

Около 80% адресов с ненулевым балансом в первой криптовалюте находятся «в плюсе» после роста биткоина выше $34 000.

Предыдущий максимум метрики был зафиксирован в ноябре 2021 года. Пик на отметке 38,1 млн был достигнут на фоне возврата цены биткоина к рекордным значениям.

Несмотря на то, что текущие котировки спотового рынка криптовалюты составляют около 50% значений того периода, количество «ненулевых» биткоин-адресов превысило в моменте 49 млн.

Октябрьское ралли биткоина привело к тому, что нереализованные убытки присутствуют у менее чем 20% владельцев кошельков первой криптовалюты.

Jump Trading готов стать маркетмейкером ETF от BlackRock — СМИ

Jane Street, Jump Trading, Virtu и Hudson River Trading могут выступить в качестве маркетмейкеров спотового биткоин-ETF от BlackRock в случае его одобрения. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, представители компаний провели переговоры с BlackRock касательно своего участия в поддержке продукта.

Маркетмейкеры отвечают за создание и выкуп новых акций ETF, сглаживая отклонения его цены от чистой стоимости активов (NAV).

Регистрация биржевого фонда позволит базирующимся в США Jane Street и Jump Trading фактически вернуться на «домашний» рынок. В мае СМИ сообщили об их отказе от торговли цифровыми активами на фоне регуляторной неопределенности.

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Ранее эксперты JPMorgan пришли к выводу, что новый инвестиционный криптопродукт могут одобрить уже «в течение месяцев». Специалисты отметили отсутствие апелляции SEC на решение суда по делу Grayscale. Суд обязал ведомство не препятствовать преобразованию биткоин-траста в биржевой фонд.

В июле SEC приняла к рассмотрению запросы на запуск спотовых ETF на базе цифрового золота от BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments и WisdomTree. Позднее к ним присоединилась Franklin Templeton.

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Источник: Минфин
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