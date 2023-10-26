Криптообменники и безопасность: что нужно знать

В Украине растет популярность криптообменников, которые позволяют быстро и удобно продать или купить нужную валюту. Но, выбирая такой сервис, нужно быть внимательным. Во-первых, финансовые услуги всегда привлекали внимание мошенников. Во-вторых, не любая компания способна обеспечить качественные и, главное, безопасные услуги. Вместе с криптообменником СodeChange.cc мы расскажем, как выбрать надежный сервис, которым можно воспользоваться без опаски.

За время войны популярность крипты в Украине вышла на новый уровень. По данным ресурса Chainanalysis, в текущем, 2023 году страна занимает пятое место в рейтинге внедрения криптовалюты, уступая только США, Вьетнаму, Нигерии и Индии. И это вполне природное явление. Если раньше цифровыми валютами украинцы, в основном, интересовались только как инвесторы, просто покупая монеты и ожидая их значительного подорожания, то сегодня многих привлекает также легкость и скорость переводов, которые дает крипта. В том числе переводы за границу. Сейчас это очень актуально, ведь развязанная россией война разделила миллионы семей. Логично, что популярность криптообменников стремительно растет.

Что такое криптообменники

Криптообменники — это сервисы, с помощью которых можно обменять на крипту обычные фиатные деньги, а также проводить обмен различных криптовалют между собой. Работает это максимально просто: клиент выбирает актив, который хочет купить, и номер кошелька для его зачисления. Далее он платит стоимость обмена, а также небольшую комиссию сервиса за проведение сделки и после этого получает купленную валюту.

Стоит отметить, что такой функционал есть и у криптовалютных бирж, но эти площадки созданы для другой активной торговли цифровыми валютами. По сути, это аналогичная фондовой бирже торговая платформа с той разницей, что специализируется она на операциях с криптовалютами. Там есть возможность торговать с привлечением кредитных средств, партнерские программы, пулы для майнинга и многое другое. Обмен — лишь часть ее возможностей. И использовать биржи чисто для обмена — все равно, что забивать гвозди микроскопом — можно, но нецелесообразно. Не говоря уже о том, что это не совсем удобно, ведь биржи отягощены лишними опциями. У криптообменников есть только одна функция — обмен. Здесь все просто и понятно. И именно это сейчас нужно многим людям. Поэтому аудитория их пользователей постоянно растет. Однако, здесь есть определенные риски. Особенно, если вы впервые сталкиваетесь с цифровыми валютами.

Риски

Кража средств

Потеря денег — проблема, с которой можно столкнуться, попав на «серый» обменник или же на мошенников. Покупая крипту, клиент вводит номер своей карты, криптокошелька и переводит фиатные деньги на указанную сервисом банковскую карту. Если сервис непроверенный, то дальше может просто ничего не произойти. Валюту вместо предоставленных средств клиент не получает, а у «обменника» остаются его персональные данные: номер карты, телефона, электронная почта. Непроверенные платформы могут отправлять безосновательные KYC-запросы (Know Your Customer — «знай своего клиента») на получение данных для идентификации контрагентов.

Привлечение к схемам отмывания средств

Криптовалюта, как и традиционные деньги, может быть «чистой» и «грязной». Последняя — та, которая была задействована в операциях, связанных с преступной деятельностью: финансирование терроризма, продажа наркотиков, была получена в результате хакерских атак и других противозаконных действий. Для понимания масштабов этого явления: по данным Chainalysis, в 2021 году объем преступных операций с криптовалютой был эквивалентен $14 млрд. Причастными к противозаконным операциям могли быть около 46% цифровых активов в мире.

На крипте не написано, «чистая» ли она, и самостоятельно пользователь узнать ее историю не сможет. Однако, это могут сделать профессиональные платформы. И, купив «грязные» монеты через непроверенный сервис, в дальнейшем клиент вряд ли сможет продать их по актуальному курсу (или продать вообще).

Риск купить такие монеты может быть на обменниках, не соблюдающих стандарты AML (Anti-Money Laundering). Это набор мер, предпринимаемых игроками финансового рынка (в том числе криптовалютного), для выявления и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем. Мошенники обнаруживают такие платформы и конвертируют средства через них, перекладывая ответственность на обменники и их клиентов.

Обман на курсах

Лучше воздержаться от услуг сервисов, которые предлагают курсы валют, существенно отличающиеся от рыночных. Многие непроверенные обменники не пренебрегают тем, что сознательно отправляют ложные данные сайтам, которые мониторят курсы на разных платформах, ради того, чтобы выйти в топ-список ресурсов с лучшими курсами по самым популярным валютным парам. Но когда человек переходит на сайт сервиса, реальный курс может уже быть менее выгодным.

Также существуют мошеннические схемы, куда жертв заманивают слишком привлекательными курсами. К примеру, сначала воры отправляют человека на реальный обменник и предлагают купить там криптовалюту по рыночной цене. Затем ведут на собственный сайт, где курс обмена крипта/гривна (или другая валюта) значительно выгоднее рыночного.

Например, рыночная стоимость Ethereum составляет $1 600, а на фейковом обменнике — $1 650. Человек покупает 10 монет на проверенной платформе, а затем идет продавать их на фейковую, надеясь быстро разбогатеть на $500. Монеты отправлены, но жертва ничего не получает.

Прежде чем впервые покупать или обменивать валюты через определенную платформу, следует проверить курсы на других обменниках, а также на сервисах, которые просто отслеживают стоимость криптовалют (например, Coinmarketcap или Investing).

Как выбрать безопасный сервис

Репутация и отзывы

Первое, что нужно сделать, чтобы не попасть на мошенников или обменник, который не способен обеспечить качественную работу — проверить его репутацию и почитать отзывы пользователей. Существуют ресурсы, которые составляют рейтинги криптообменников и собирают о них информацию. К примеру, obmify.com или bestchange.com.

Есть также отзывы, где пользователи обменников делятся своими впечатлениями от сотрудничества. Это, в частности, mywot.com и trustpilot.com. Так, в сети существуют заказные отзывы, когда компании нахваливают сами себя или платят за это другим, и это также стоит учитывать. Однако, если отзывов много и почти все они положительные, то сервис действительно заслуживает внимания.

Вот, к примеру, как выглядит рейтинг обменника СodeChange.cc на trustpilot.com:

Безопасное соединение

Это фактор, который нужно учитывать, пользуясь онлайн любым финансовым сервисом. Следите за тем, чтобы сайт использовал безопасный протокол соединения HTTPS, о чем свидетельствует знак замочка в адресной строке браузера:

Открытая статистика

Как правило, проверенные обменники не скрывают статистику относительно своих оборотов и количества ордеров. Вот как эта информация выглядит на сайте СodeChange.cc:

Рыночные курсы и не скрытая комиссия

Чтобы создать безопасный и надежный сервис, нужно вложить немало ресурсов. Поэтому вполне нормально, что обменники берут за свои услуги комиссию. Но ее размер должен быть открытой информацией для пользователя. Как и курсы, по которым производится обмен.

Лучше выбирать сервис, у которого на сайте простой и понятный калькулятор обмена. К примеру, на сайте СodeChange.cc может указать валюту, за какую вы хотите провести операцию, и актив, который планируете купить. После этого отобразится курс и сумма, которую вы получите с учетом всех комиссий. В том числе учитывается комиссия сети, на которую обменник не влияет, но избежать которой невозможно:

Если сервис не предоставляет такие данные — это повод задуматься. Возможно, таким образом он пытается скрыть невыгодные курсы или дополнительные платежи.

Четкие правила работы сервиса и соблюдение стандартов AML

Каждый сервис, который дорожит своей репутацией, четко определяет правила, по которым работает, и открыто их декларирует. Особенно здесь следует обратить внимание на соблюдение стандартов AML. К примеру, на сайте СodeChange.cc указано, что платформа оставляет за собой право отказать в обслуживании или приостановить счет, если у нее появятся подозрения в мошенничестве.

Более безопасно иметь дело с обменником, который будет проверять адреса кошельков всех осуществляющих операции клиентов на предмет причастности к преступным действиям. Это существенно усложняет жизнь мошенникам, а добросовестные клиенты могут быть уверены в том, что не купят «грязные» монеты и не будут вовлечены в их отмывание.

Благодаря современным технологиям обмен криптовалют происходит достаточно просто, а лучшее понимание процессов позволяет избежать всех потенциальных затруднений. Но каким бы надежным ни был выбранный вами сервис, есть еще одно правило, которое следует соблюдать всегда: дробите крупные суммы и никогда не обменивайте их за одну транзакцию.