Белый дом заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей по оказанию помощи Израилю более чем на $14 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
Байден наложит вето на пакет помощи Израиля, в котором нет поддержки для Украины
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Позиция Байдена
Административно-бюджетное управление (OMB) в расширенном заявлении во вторник вечером заявило, что эта мера «не отвечает насущности момента, поскольку углубляет наши разногласия и серьезно подрывает историческую двухпартийную поддержку безопасности Израиля».
Помощь Израиля в документе предусмотрена за счет сокращения финансирования Налоговой службы. К тому же, этот законопроект отклоняется от стратегии Белого дома, который хочет обеспечить помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте.
«Этот законопроект плохой для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», — заявили в ОМВ.
Пакет помощи
Палата представителей будет голосовать за пакет помощи Израиля 2 ноября. Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который и подал документ, говорит, что «поддержка Израиля и защита невиновных там есть в наших национальных интересах, и это насущная потребность, чем агенты Налоговой службы».
Тем временем лидеры республиканцев в Сенате поддерживают пакет, больше отвечающий предложениям демократов и Белого дома. Он предусматривает финансирование экстренного запроса Байдена на 106 млрд долларов, которые пойдут на помощь Украине, Израилю, Тайваню и укреплению южной границы США. Сенаторы, пишущие законопроект, могут обнародовать его на следующей неделе.
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Джонсон, однако, хочет обособить любую помощь Украине, против чего выступают некоторые консерваторы Палаты представителей.
Напомним
«Минфин» писал, что Байден анонсировал запрос на пакет помощи Украине и Израилю более чем на $100 млрд.
По данным источников Reuters, помощь будет включать:
- $60 млрд для Украины и пополнение запасов США;
- $14 млрд для Израиля;
- $14 млрд на охрану границ США;
- $10 млрд на гуманитарную помощь;
- $7 млрд для Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваня.
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