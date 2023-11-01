Байден наложит вето на пакет помощи Израиля, в котором нет поддержки для Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2023, 10:11 Читати українською

Байден наложит вето на пакет помощи Израиля, в котором нет поддержки для Украины

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей по оказанию помощи Израилю более чем на $14 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей по оказанию помощи Израилю более чем на $14 млрд.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Байдена

Административно-бюджетное управление (OMB) в расширенном заявлении во вторник вечером заявило, что эта мера «не отвечает насущности момента, поскольку углубляет наши разногласия и серьезно подрывает историческую двухпартийную поддержку безопасности Израиля».

Помощь Израиля в документе предусмотрена за счет сокращения финансирования Налоговой службы. К тому же, этот законопроект отклоняется от стратегии Белого дома, который хочет обеспечить помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте.

«Этот законопроект плохой для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», — заявили в ОМВ.

Пакет помощи

Палата представителей будет голосовать за пакет помощи Израиля 2 ноября. Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который и подал документ, говорит, что «поддержка Израиля и защита невиновных там есть в наших национальных интересах, и это насущная потребность, чем агенты Налоговой службы».

Тем временем лидеры республиканцев в Сенате поддерживают пакет, больше отвечающий предложениям демократов и Белого дома. Он предусматривает финансирование экстренного запроса Байдена на 106 млрд долларов, которые пойдут на помощь Украине, Израилю, Тайваню и укреплению южной границы США. Сенаторы, пишущие законопроект, могут обнародовать его на следующей неделе.

Читайте: Сенат США может отклонить или изменить пакет Байдена на $106 миллиардов для Украины и Израиля — СМИ

Джонсон, однако, хочет обособить любую помощь Украине, против чего выступают некоторые консерваторы Палаты представителей.

Напомним

«Минфин» писал, что Байден анонсировал запрос на пакет помощи Украине и Израилю более чем на $100 млрд.

По данным источников Reuters, помощь будет включать:

  • $60 млрд для Украины и пополнение запасов США;
  • $14 млрд для Израиля;
  • $14 млрд на охрану границ США;
  • $10 млрд на гуманитарную помощь;
  • $7 млрд для Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваня.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами