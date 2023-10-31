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31 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Цены на с/х земли, падение акций производителей оружия и заработок на гривневых депозитах

С нового года с/х земли смогут покупать украинские компании: как это повлияет на цены

С нового года рынок земли откроется для юрлиц, а граждане смогут покупать гораздо больше сельхозугодий в «одни руки». Как это повлияет на цену земли, разбирался «Минфин».

Минфин на аукционе продал облигации на 15,5 миллиарда

Министерство финансов 31 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,51 млрд грн (в эквиваленте), что на 7,39 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 22,9 млрд грн.

Производителя Patriot завалили заказами: почему падают акции компании

Расходы на оружие во всем мире стремительно идут вверх, но акции крупнейших его производителей стремительно падают. «Минфин» разбирался, почему это происходит, способны ли оборонные компании справиться с вызовами и стоит ли добавить их акции в свой инвестиционный портфель.

Чему Украине поучиться у немцев. Истории развития немецких компаний (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о развитии семейных немецких компаний и чему у них можно поучиться украинским бизнесменам.

НБУ хочет сделать заработок на гривневых депозитах выше, чем на покупке долларов

На минувшей неделе Национальный банк существенно снизил учетную ставку и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Как это будет влиять на экономику, рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Источник: Минфин
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