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31 октября 2023, 19:50 Читати українською

Чеки собирать не нужно: Шуляк рассказала, как будет происходить компенсация сделанного за деньги ремонта

С 1 января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины. Об этом рассказала глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Суспильного.

С 1 января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины.
Фото: t.me/dsns_telegram

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«Те люди, которые тратили свои собственные средства или брали заимствования у банка на восстановление своего жилья, получат соответствующую компенсацию от государства. Эта программа будет работать аналогично первому этапу программы «Восстановление», то есть будет чек-лист с указанием стоимости поврежденного элемента.

Это будет средняя стоимость, которую в своем постановлении утвердило правительство во избежание злоупотреблений и чтобы был единый подход возмещений. Также нужно будет иметь фотофиксацию повреждений на момент начала ремонта", — сообщила она.

Ранее программа компенсаций не распространялась на тех, кто делал ремонт за свой счет.

Шуляк подчеркнула, что программа будет работать аналогично первому этапу программы «єВідновлення».

Также будет соответствующий чек-лист, где будет зафиксирована стоимость каждого поврежденного элемента. Это будет средняя цена. Для этого не нужно собирать чеки. Достаточно иметь только фотофиксацию повреждений в момент начала ремонтных работ", — пояснила Шуляк.

Читайте также: Зеленский подписал закон о компенсациях тем, кто самостоятельно отремонтировал поврежденное оккупантами жилье

Как подать заявку

Подать заявку на получение компенсации можно через приложение «Дия». Порядок подачи документов аналогичен как подавать по программе «єВідновлення» по разрушенному жилью.

«В дальнейшем нужно будет допустить представителей комиссий к осмотру жилья, чтобы зафиксировать повреждение и их стоимость. В общинах уже созданы соответствующие комиссии, где 30% членов могут составлять представители общин организаций. Они могут помогать представителям комиссии, имеющим строительное образование, — будут контролировать процесс. И потом человек получает средства, которые сможет тратить на другое», — отметила Шуляк.

Максимальная сумма компенсации

Максимальная сумма компенсации — до 200 тыс. грн. Но, по словам Шуляк, правительство разрабатывает возможность увеличить компенсацию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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82845392
82845392
31 октября 2023, 21:17
#
> Это будет средняя цена. Для этого не нужно собирать чеки. Достаточно иметь только фотофиксацию повреждений в момент начала ремонтных работ

Средняя цена чего — материалов или работ? Как она посчитана: как наш «прожиточный минимум», или исходя из реального рынка? По городу, области или стране? Так много вопросов, и так мало ответов…
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