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31 октября 2023, 14:57 Читати українською

Комитет Рады одобрил повторное второе чтение законопроект о «военном» НДФЛ

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил повторное второе чтение законопроект № 10037 относительно «военного» НДФЛ и акциза. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил повторное второе чтение законопроект № 10037 относительно «военного» НДФЛ и акциза.
Фото: НБУ

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«Текст почти не изменился по сравнению с версией, которую выносили до этого на второе чтение (там, где набрало 223 голоса): 11 правок учтено и 1600 правок отклонено», — уточнил он.

Также нардеп напомнил нормы законопроекта, вынесенного на второе чтение.

С 1 октября по 31 декабря 2023 г. предполагалось направление «военного» НДФЛ в государственный бюджет в пропорции 50% на 50% - ДСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, «военное» НДФЛ распределяется в следующих пропорциях:

  • 45% — ДСЗИ на дроны (по прогнозу, более 43 млрд грн),
  • 45% - Минстратегпрома для развертывания производства боеприпасов и оружия (более 43 млрд грн),
  • 10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд грн).

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Напомним

«Минфин» писал, что за 9 месяцев 2023 года в местные бюджеты поступило 78,4 млрд грн «военного» НДФЛ, что на 47,2% (+25,1 млрд грн) больше против аналогичного периода прошлого года.

Источник: Минфин
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