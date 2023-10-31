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31 октября 2023, 11:56 Читати українською

80 криптокошельков потеряли $4,4 млн и приток в криптопродукты: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В криптопродукты поступили рекордные с июля 2022 года $326 млн

Приток в криптовалютные инвестиционные продукты с 21 по 27 октября составил $326 млн — максимум с июля 2022 года. Такие расчеты привели в CoinShares.

Аналитики объяснили ситуацию растущим оптимизмом касательно перспектив одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового биткоин-ETF.

Позитивная тенденция продлилась пятую неделю подряд. C начала октября инвесторы направили в криптопродукты $484 млн.

Общий объем активов под управлением достиг $37,8 млрд — максимум с мая 2022 года.

90% суммарных притоков ($296,3 млн) пришлись на связанные с биткоинами продукты (на предыдущей неделе — $55,3 млн). С начала года показатель достиг $613 млн.

«Еженедельное значение по величине оказалось лишь 21 за всю историю наблюдений. Это свидетельствует о сохраняющейся сдержанности среди инвесторов», — указали специалисты.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты управляющих компаний вложили $15,4 млн ($1,7 млн неделей ранее).

Вновь выделились инструменты на основе Solana — $23,9 млн против $15,5 млн неделей ранее. С начала года инвесторы увеличили позиции на $98 млн.

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Сохраняющиеся опасения по поводу Ethereum привели к дальнейшему оттоку средств из связанных с ней продуктов в размере $6 млн (в предыдущий отчетный период также -$7,4 млн).

Крупный банк Таиланда Kasikorn Bank купил местную криптобиржу

Второй по активам в Таиланде Kasikorn Bank (KBank) приобрел 97% долю в материнской компании оператора местной криптобиржи Satang. Об этом сообщает Siam Blockchain.

Сделка прошла через дочернюю фирму Unita Capital. Сумма составила 3,7 млрд THB ($102,8 млн).

Satang запустили в 2017 году. Ее клиентами стали свыше 1 млн человек.

После поглощения биржу переименуют в Orbix. Из организации выделят Orbix Custodian (кастодиана), Orbix Invest (управляющего фондом цифровых активов) и Orbix Technology (разработчика).

Учреждение рассчитывает занять 20% рынка цифровых активов в Таиланде к 2024 году.

«KBank активизирует свои усилия в секторе криптовалют. Банк заинтересован в предложении полного спектра услуг, разрешенных в Таиланде», — заявил в беседе с CoinDesk сооснователь FWX.finance и инвестор в KBank Удомсак Раквонгван.

По его словам, учреждение получило разрешение на работу криптобиржи и «активно добивается получения оставшихся лицензий».

Объем торгов USDT с начала 2023 года в Бразилии составил $54,5 миллиарда

В Бразилии быстро растут объемы торгов стейблкоинами. Особенно выделяется USDT, оборот которого, начиная с 2019 года, достиг отметки в 271 млрд бразильских реалов ($54,5 млрд). Об этом сообщает местный Департамент федеральных доходов (RFB).

Ведомство проводит ежемесячный анализ рынка криптовалют с 2019 года. Согласно данным, объем торгов USDT почти вдвое превышает оборот биткоина за аналогичный период. Показатель биткоина превысил 151 млрд бразильских реалов ($30 млрд).

Рынок стейблкоинов стремительно растет последние три года в Бразилии. За прошедшие месяцы 2023 на них приходится свыше 80% от всех транзакций цифровых валют, заявили в RFB.

В июле 2022 оборот USDT опередил показатели биткоина и с тех пор удерживает первенство. Произошло это в разгар криптозимы, когда обанкротились крупные игроки в лице Voyager Capital и Three Arrows Capital.

Отчет демонстрирует, что наибольшим спросом пользуются такие криптоактивы, как USDT, USDC и BRZ. Последняя привязана к курсу бразильского реала.

RFB активно отслеживает операции на рынке криптовалют. Департамент использует искусственный интеллект и технологии сетевого анализа.

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В прошлом году президент Бразилии также подписал закон, регулирующий криптоиндустрию. Это позволило признать цифровые активы инвестиционным документом.

80 криптокошельков потеряли $4,4 миллиона, из-за утечки данных менеджера паролей LastPass

За одни сутки по меньшей мере 25 человек потеряли криптовалюты на сумму $4,4 млн из 80 кошельков. Произошедшее стало следствием утечки данных из менеджера паролей LastPass в декабре 2022 года.

Эксперт под ником ZachXBT сообщил, что совместно с разработчицей MetaMask Тейлор Монахан отслеживает движение средств с адресов, скомпрометированных 25 октября.

«Большинство жертв являются давними пользователями LastPass и/или подтверждают, что сохраняли свои ключи или сид-фразы в сервисе», — отметила Монахан в отчете на Chainabuse.

Ранее в LastPass подтвердили, что злоумышленникам удалось получить доступ к зашифрованным данным хранилища паролей. Разработчики заверили, что информация остается конфиденциальной благодаря архитектуре нулевого разглашения.

Источник: Минфин
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