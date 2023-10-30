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30 октября 2023, 13:15 Читати українською

Минцифры готовит пилотный проект «смартмобилизации»

В Украине готовятся к запуску проекта так называемой «смартмобилизации». Это позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они хотят мобилизоваться. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью РБК-Украина.

В Украине готовятся к запуску проекта так называемой «смартмобилизации».

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Что известно

По его словам, пилот проекта планируется к запуску «через месяц-два». Сначала он будет рассчитан на операторов дронов.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить во рту ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться», — объяснил министр.

Чиновник уточнил, что если гражданин оставит заявку, пройдет рекрутеров, тесты и обучение, то попадет в роту ударных дронов и на «ту должность, на которую сам себя мобилизовал».

«Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и соблюдении правил», — подчеркнул Федоров.

После запуска нововведения можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил министр.

По его словам, это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную условную «смартмобилизацию».

"Очень важно, что должно измениться все, и мы в пилоте это предполагаем. Ты не должен идти в военкомат. Ты проходишь онлайн-тест, приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить.

После этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты из поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя", — отметил Федоров.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+70
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2023, 13:51
#
Ну и как это отразится на финансовом рынке Украины?
Уважаемая редакция, вы удаляете подобные новости в «переговорной» и тут же их тиражируете в «ленте» новостей
(не есть публичное обсуждение действий модераторов)
+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2023, 14:05
#
(не есть публичное обсуждение действий модераторов)

тут будь-яка критика роботи журналістів сприймається к обговорення дій модераторів
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2023, 14:25
#
Главное, Виталик, выполнить формальность. Тем самым, дать понять, что знаком с правилами форума.
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