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30 октября 2023, 9:16 Читати українською

В Нафтогазе рассказали, когда прекратят поставки российского газа в Европу

«Нафтогаз Украины» прекратит поставлять российский газ в Европу до конца 2024 года. В это время истекает срок действия контракта с российским «Газпромом». Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью «Радио Свобода».

«Нафтогаз Украины» прекратит поставлять российский газ в Европу до конца 2024 года.
Фото: rbc.ua

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Что известно

По его словам, Украина уже готова приостановить транзит российского газа. В частности, и потому, что россия не выполняет условия контракта.

«Газпром не платит по своему контракту по направлению ГИС „Сохрановка“ (находится в оккупированной зоне), поэтому „Нафтогаз“ недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит, — ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против „Газпрома“ для выполнения своих обязательств», — объяснил Чернышев.

По его словам, Украина продолжает транзит газа из россии для поддержки партнеров из ЕС.

«Не существует других причин, но мы не можем оставить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, наши партнеры, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», — добавил он.

Чернышев отметил, что Украина прекратит транзит российского газа до конца 2024 года, когда закончится действующее соглашение по россии.

Как сказал глава «Нафтогаза», страны ЕС собираются отказать от российского газа до 2027 года, поэтому не настаивают на продлении украинского транзита.

Напомним

Несмотря на полномасштабную с россией Украина транспортирует российский газ в Европу. Голубое топливо из россии идет в Австрию, Словакию, Италию, Венгрию и некоторые другие страны ЕС.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
BIlE
BIlE
30 октября 2023, 9:28
#
А в якому році планують закінчити співпрацю з Тишлаком?
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0
neverice
neverice
30 октября 2023, 9:30
#
Мінус ще один потенційний важіль впливу на нас та елемент залежності. Буде працювати ГТС чи не буде. Буде реверс, чи не буде. Буде транзит чи не буде. Замерзнемо чи не замерзнемо.
А так самі визначили строки, підготувались і відмовились. Не чекаючи кроків росії. Цілком очевидно, що якщо ми хоч трохи будемо покладатись на транзит — росія неодмінно цим скористається для шантажу та маніпуляцій.
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