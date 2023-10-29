Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц

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Новые тарифы

«С 1 декабря Ощадбанк меняет карточные тарифы на переводы средств, предоставление выписок и других услуг. Тарифы будут лояльны. Например, на сегодняшний день клиенты, осуществляющие перевод с карты на карту из Ощад24 как физлица, платят 3 грн за каждый платеж, то есть любая сумма — плюс 3 грн. А с 1 декабря это будет бесплатно», — рассказала Прасол.

Она отметила, что Ощадбанк — социальный, и очень многие пользуются именно его услугами.

Как сообщалось, на территории Донецкой области, которая контролируется украинскими властями, работает 31 отделение Ощадбанка и более 80 его банкоматов.