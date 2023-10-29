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29 октября 2023, 15:04 Читати українською

Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц

Ощадбанк с 1 декабря вводит более лояльные карточные тарифы для физических лиц, в частности, переводы между карточками банка станут бесплатными. Об этом сообщила начальница филиала Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» Анна Прасол, пишет Укринформ.

Ощадбанк с 1 декабря вводит более лояльные карточные тарифы для физических лиц, в частности, переводы между карточками банка станут бесплатными.
Фото:depositphotos

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Новые тарифы

«С 1 декабря Ощадбанк меняет карточные тарифы на переводы средств, предоставление выписок и других услуг. Тарифы будут лояльны. Например, на сегодняшний день клиенты, осуществляющие перевод с карты на карту из Ощад24 как физлица, платят 3 грн за каждый платеж, то есть любая сумма — плюс 3 грн. А с 1 декабря это будет бесплатно», — рассказала Прасол.

Она отметила, что Ощадбанк — социальный, и очень многие пользуются именно его услугами.

Как сообщалось, на территории Донецкой области, которая контролируется украинскими властями, работает 31 отделение Ощадбанка и более 80 его банкоматов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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roman731
roman731
29 октября 2023, 17:35
#
Всю дорогу Ощад был дном банковского обслуживания и услуг. Вряд ли что-то изменится.
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