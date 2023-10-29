FATF снова отказалась включить россию в «серый» или «черный» списки

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) новую отказалась включать россию в «серый» или «черный» списки. Об этом сообщается в итоговом пресс-релизе FATF.

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«Приостановление членства российской федерации остается в силе. После заявлений, опубликованных с марта 2022 года, FATF вновь подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против рф с целью защиты международной финансовой системы», — говорится в сообщении.

На этом пленарном заседании FATF добавила Болгарию в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, так называемого «серого списка». В то же время из него исключили Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму.

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