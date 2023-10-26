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26 октября 2023, 19:16 Читати українською

Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга. Соответствующая информация внесена в карточке законопроекта № 9269-д на сайте Верховной Рады.

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга.
Фото: president.gov.ua

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Главное новшество закона — вместо трех лет после ухода с должности, топчиновники будут иметь фактически пожизненный статус РЭР.

Кроме отмены трехлетнего ограничения статуса PEP, нормы закона предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности финмониторинговых мер, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

Так, согласно документу, через 12 месяцев после освобождения PEP от должности банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.

Вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять об этом банк.

Закон также обязывает субъектов первичного финансового мониторинга, в случае отказа РЭР в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений, предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причин.

Закон устанавливает штраф для субъектов первичного финансового мониторинга в размере до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).

Напомним

Принятие этого закона является условием вступления Украины в ЕС и финансовой помощи МВФ.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, по истечении которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла законопроект № 9269-д в целом 17 октября 2023 года.

16 октября Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение по законопроекту о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Норму, мешавшую евроинтеграции, убрали.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
zevs1
zevs1
26 октября 2023, 21:11
#
Банк как субъект первичного мониторинга может попасть на штраф в 1.7млн гр из-за РЕРса за отказ от проведения финансовых операций и присвоению РЕРсу статус рискового клиента,(всё равно депутаты оставили для себя метод давления на субъект первичного мониторинга то есть Банк).
Лучше вообще не иметь дело с такими особами как РЕР ведь это как правило на 95% проворовавшиеся чиновники.
+
0
Roofil
Roofil
27 октября 2023, 1:29
#
Нехай перевірять всі угоди в Омані!
+
0
parseval
parseval
27 октября 2023, 8:52
#
Цікаво, а сам президент підпадає під визначення терміну PEP?
+
+15
gsm
gsm
27 октября 2023, 10:07
#
*Розділ 1 ст. 1 п.1 (37) Закону національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції:
Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
+
0
Три літри
Три літри
27 октября 2023, 11:15
#
Ухвалення цього закону є умовою вступу України до ЄС та фінансової допомоги від МВФ.

Знов ця тупа їзда по вухах про вимоги МВФ та ЄС…
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