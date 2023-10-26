Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга. Соответствующая информация внесена в карточке законопроекта № 9269-д на сайте Верховной Рады.

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Главное новшество закона — вместо трех лет после ухода с должности, топчиновники будут иметь фактически пожизненный статус РЭР.

Кроме отмены трехлетнего ограничения статуса PEP, нормы закона предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности финмониторинговых мер, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

Так, согласно документу, через 12 месяцев после освобождения PEP от должности банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.

Вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять об этом банк.

Закон также обязывает субъектов первичного финансового мониторинга, в случае отказа РЭР в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений, предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причин.

Закон устанавливает штраф для субъектов первичного финансового мониторинга в размере до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).

Напомним

Принятие этого закона является условием вступления Украины в ЕС и финансовой помощи МВФ.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, по истечении которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла законопроект № 9269-д в целом 17 октября 2023 года.

16 октября Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение по законопроекту о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Норму, мешавшую евроинтеграции, убрали.