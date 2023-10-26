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26 октября 2023, 14:53 Читати українською

Нацбанк улучшил прогноз международных резервов на 2023 год до $41,8 миллиарда

Национальный банк улучшил прогноз международных резервов на 2023 год с $38,3 млрд до $41,8 млрд. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Национальный банк улучшил прогноз международных резервов на 2023 год с $38,3 млрд до $41,8 млрд.
Фото: pixabay.com

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В 2024 году валютные резервы НБУ составят $44,7 млрд (предыдущий прогноз — $42,6 млрд), а в 2025 году — $45 млрд ($44,1 млрд).

«Благодаря официальному финансированию НБУ сможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и, соответственно, устойчивость валютного рынка», — заявил Пышный.

Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около $45 млрд. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, который в этом году расширится до 29% ВВП.

Читайте также: НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП до 4,9%Напомним

«Благодаря международной помощи Украина также может финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ — поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок. Потребности Украины во внешнем финансировании в последующие годы будут оставаться значительными, несмотря на постепенное мобилизацию внутренних финансовых ресурсов и фискальную консолидацию», — отметил глава НБУ.

Важным предположением прогноза остается достаточность и ритмичность поступления такой помощи. Необходимым условием для этого является выполнение Украиной взятых на себя обязательств перед международными партнерами.

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«Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования. Со своей стороны НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше $40 млрд, несмотря на значительные интервенции для сохранения устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации», — добавил Пышный.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $39 708,2 млн. Нацбанк назвал причины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kaleso
Kaleso
26 октября 2023, 15:30
#
Смішно
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 октября 2023, 18:35
#
Вдув?
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
27 октября 2023, 11:02
#
И задержал дыхание на минуту
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