Новые правила дорожного движения: в Нацполиции разъяснили, что изменилось

Кабинет министров 20 октября внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения в большинстве своем обусловлены необходимостью приближения украинского законодательства к законодательству Евросоюза. Национальная полиция предоставила разъяснение по поводу изменений в ПДД.

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Обозначение транспортного средства

Ранее, с целью обозначения транспортного средства, движущегося в светлое время суток вне населенного пункта, с 1 октября по 1 мая должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

Теперь такой временной промежуток отменен и указанное правило для транспортных средств применяется постоянно.

В Нацполиции отметили, что практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.

По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10−15%.

Перевозка детей

Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка — 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

«Использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы», — отметили в Нацполиции.

Остановка транспортного средства

Также на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.