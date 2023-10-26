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26 октября 2023, 14:04 Читати українською

Новые правила дорожного движения: в Нацполиции разъяснили, что изменилось

Кабинет министров 20 октября внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения в большинстве своем обусловлены необходимостью приближения украинского законодательства к законодательству Евросоюза. Национальная полиция предоставила разъяснение по поводу изменений в ПДД.

Кабинет министров 20 октября внес изменения в Правила дорожного движения.
Фото: freepik.com

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Обозначение транспортного средства

Ранее, с целью обозначения транспортного средства, движущегося в светлое время суток вне населенного пункта, с 1 октября по 1 мая должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

Теперь такой временной промежуток отменен и указанное правило для транспортных средств применяется постоянно.

В Нацполиции отметили, что практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.

По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10−15%.

Перевозка детей

Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка — 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

«Использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы», — отметили в Нацполиции.

Остановка транспортного средства

Также на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Три літри
Три літри
26 октября 2023, 14:35
#
Зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу…Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.
Тепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.

В Євросоюзі є легальна процедура омологації яка як пам’ятаю навіть не потребує нашої улюбленої української сертифікації та іншої бюрократії: купив ДХВ, встановив — катайся спокійно і не переймайся що не ввімкнув ближне.
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0
Три літри
Три літри
26 октября 2023, 14:45
#
Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.

Це правило було і раніше, ви хоч хтось маєте ВУ чи вся редакція пішоходи?
Тут лише додали в перелік інші знаки яки позначають місця паркування та виправили помилку яка з’явилась 1 листопада 2021 року коли змінилась нумерація інформаційних знаків і 5.38 замість місця стоянки став пішоходним переходом.

27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

в) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
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