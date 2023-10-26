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26 октября 2023, 11:11 Читати українською

Состояние основателя китайского застройщика Evergrande упали на 98% — Bloomberg

Состояние основателя кризисного китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Яна упали до нового минимума на фоне новых проблем компании. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние основателя кризисного китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Яна упали до нового минимума на фоне новых проблем компании.
Фото: bloomberg.com

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По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние упало на 98% — до $979 млн, а акции его обремененного долгами девелопера торгуются лишь по 0,24 гонконгских долларов (3 цента) за штуку.

Акции China Evergrande упали на 86% с момента возобновления торгов в конце августа.

«Хотя состояние Хуэя может показаться незначительным в контексте расследования вероятных преступлений, совершенных магнатом, стоимость его активов вызывает оживленный интерес у кредиторов, стремящихся ограничить потери от одного из крупнейших корпоративных крахов в истории Китая.

Читайте: Китайский Evergrande продал яхту за 30 млн евро, чтобы расплатиться с долгами

Это падение также является еще одной иллюстрацией того, как сильно упал Хуэй после того, как более десяти лет возглавлял бум на рынке недвижимости в стране", — пишет агентство.

По данным Bloomberg, когда-то Хуэй Ка Ян был вторым самым богатым человеком в Азии с состоянием на пике в $42 млрд в 2017 году, но с тех пор его состояние упало на 98%.

Основатель Evergrande сейчас находится под наблюдением полиции, покидающей его империю во взвешенном состоянии без четкого плана реструктуризации.

«Следующее испытание этого месяца может почти уничтожить его состояние. Девелопер предстанет перед судом в Гонконге 30 октября, где будет рассматриваться ходатайство о ликвидации фирмы», — пишет агентство.

По словам Джонатана Лейча, партнера гонконгской юридической фирмы Hogan Lovells, если будет принято решение о ликвидации, будут назначены ликвидаторы, конвертирующие активы Evergrande в средства в пользу всех кредиторов.

«Потенциально, кредиторы в конечном счете станут собственниками бизнеса, а акционеры будут „уничтожены“», — сказал Лейч. Однако если Хуэй останется в компании, чтобы провести реструктуризацию, он может получить определенную долю капитала как стимул, сказал юрист.

Напомним

Evergrande объявил дефолт в 2021 году. В период с 21 марта 2022 года по 27 августа 2023 года торги акциями застройщика в Гонконге были прекращены.

28 августа, то есть в первый день торгов после 17-месячной паузы, котировки Evergrande упали почти на 87%. В дальнейшем бумаги сохраняли экстремальную волатильность — так, на торгах 6 сентября бумаги подорожали более чем на 80%.

Читайте: Акции Evergrande упали второй день подряд после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям

Общая сумма обязательств компании на конец июня этого года составила 2,39 трлн юаней ($327,8 млрд. текущего курса). Планировалось, что решение о реструктуризации долга будет принято в сентябре, однако Evergrande ранее в этом месяце перенес срок на октябрь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
26 октября 2023, 12:39
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Та фірма може і обнулитись повністю. це вже неважливо, бо хати вже збудовано на гроші лошків «інвесторів». і тепер китайські комуняки мають мільйони квартир, а лошки «інвестори» — НІЩО!
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