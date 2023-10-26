Состояние основателя китайского застройщика Evergrande упали на 98% — Bloomberg

Состояние основателя кризисного китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Яна упали до нового минимума на фоне новых проблем компании. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние упало на 98% — до $979 млн, а акции его обремененного долгами девелопера торгуются лишь по 0,24 гонконгских долларов (3 цента) за штуку.

Акции China Evergrande упали на 86% с момента возобновления торгов в конце августа.

«Хотя состояние Хуэя может показаться незначительным в контексте расследования вероятных преступлений, совершенных магнатом, стоимость его активов вызывает оживленный интерес у кредиторов, стремящихся ограничить потери от одного из крупнейших корпоративных крахов в истории Китая.

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Это падение также является еще одной иллюстрацией того, как сильно упал Хуэй после того, как более десяти лет возглавлял бум на рынке недвижимости в стране", — пишет агентство.

По данным Bloomberg, когда-то Хуэй Ка Ян был вторым самым богатым человеком в Азии с состоянием на пике в $42 млрд в 2017 году, но с тех пор его состояние упало на 98%.

Основатель Evergrande сейчас находится под наблюдением полиции, покидающей его империю во взвешенном состоянии без четкого плана реструктуризации.

«Следующее испытание этого месяца может почти уничтожить его состояние. Девелопер предстанет перед судом в Гонконге 30 октября, где будет рассматриваться ходатайство о ликвидации фирмы», — пишет агентство.

По словам Джонатана Лейча, партнера гонконгской юридической фирмы Hogan Lovells, если будет принято решение о ликвидации, будут назначены ликвидаторы, конвертирующие активы Evergrande в средства в пользу всех кредиторов.

«Потенциально, кредиторы в конечном счете станут собственниками бизнеса, а акционеры будут „уничтожены“», — сказал Лейч. Однако если Хуэй останется в компании, чтобы провести реструктуризацию, он может получить определенную долю капитала как стимул, сказал юрист.

Напомним