НАПК внесло одного из руководителей Bacardi в перечень кандидатов на санкции

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 октября 2023, 10:43 Читати українською

НАПК внесло одного из руководителей Bacardi в перечень кандидатов на санкции

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя крупнейшей частной международной алкогольной компании в мире Bacardi, которая уже внесена в список международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя крупнейшей частной международной алкогольной компании в мире Bacardi, которая уже внесена в список международных спонсоров войны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О ком идет речь

Речь идет о Константине Якимове, который ранее руководил украинским офисом Bacardi, а сейчас возглавляет представительство компании в Казахстане.

НАПК уже передало в СБУ предложения по применению санкций против Якимова, введение которых преследует цель повлиять на стратегические решения компании и стимулировать ее выход с российского рынка.

Читайте: Украина признала алкогольную компанию Bacardi спонсором войны

«У лиц, в отношении которых еще не применены санкции, но уже находящиеся в перечне кандидатов на санкции, почти сразу начинают возникать разные проблемы, которых они не имели раньше. Например, при открытии счетов в зарубежных банках или оформлении виз для выезда за границу», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
26 октября 2023, 11:07
#
Знов НАЗК займається якоюсь фігнею.

Редакція Мінфіна як зазвичай тупо скопіпастила чиюсь інформацію і навіть палець о палець не вдарила щоб зробити з цього новину для фінансового сайта: «Варто зауважити, що Константин Якімов є громадянином Російської Федерації і впливає на прийняття рішень компанією щодо збереження її присутності на російському ринку.»

«У осіб, щодо яких ще не застосовані санкції, але які вже перебувають у переліку кандидатів на санкції, майже одразу починають виникати різні проблеми, яких вони не мали раніше. Наприклад, при відкритті рахунків у закордонних банках або оформленні віз для виїзду за кордон», — йдеться в повідомленні.

Враховуючи що шанси Якімова оформлювати візи в посольствах на теріторії України дорівнюють 0 — ці санкції мають приблизно стільки ж сенсу.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами