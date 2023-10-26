НАПК внесло одного из руководителей Bacardi в перечень кандидатов на санкции

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя крупнейшей частной международной алкогольной компании в мире Bacardi, которая уже внесена в список международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении НАПК.

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О ком идет речь

Речь идет о Константине Якимове, который ранее руководил украинским офисом Bacardi, а сейчас возглавляет представительство компании в Казахстане.

НАПК уже передало в СБУ предложения по применению санкций против Якимова, введение которых преследует цель повлиять на стратегические решения компании и стимулировать ее выход с российского рынка.

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«У лиц, в отношении которых еще не применены санкции, но уже находящиеся в перечне кандидатов на санкции, почти сразу начинают возникать разные проблемы, которых они не имели раньше. Например, при открытии счетов в зарубежных банках или оформлении виз для выезда за границу», — говорится в сообщении.