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26 октября 2023, 10:01 Читати українською

Кувейт открыл рынок для украинского мяса птицы

Государство Кувейт открыло рынок для украинского мяса птицы и продуктов из него. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Государство Кувейт открыло рынок для украинского мяса птицы и продуктов из него.
Фото: depositphotos

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Что известно

Соответствующая форма международного сертификата и перечень обязательных документов, которые должны сопровождать груз при экспорте мяса птицы и продуктов из мяса птицы в Государство Кувейт, обнародованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

Читайте: С начала года украинский экспорт товаров упал на 15%, а импорт вырос на 19%

В ведомстве напоминают, что ответственность за безопасность пищевых продуктов и их соответствие требованиям страны назначения несет предприятие, а государственный надзор и контроль осуществляет Госпродпотребслужба.

Чем торгует Украина

В товарной структуре экспорта ведущие позиции продолжают занимать агросырье и продовольственные товары — рост составил 9% по сравнению с 8 месяцами 2022 года (+$1,2 млрд). Общий объем составил $14,6 млрд. Что касается конкретных товаров, то по объемам экспорта лидируют кукуруза, подсолнечное масло и пшеница.

Напомним

В октябре для экспорта новых видов украинской агропродукции свои рынки уже открыли: Азербайджанская Республика (для композитных продуктов с содержанием мяса птицы и молочных продуктов доведенных до кулинарной готовности), Республика Северная Македония (для переработанных кормов для домашних животных) и Республика Албания (для молочной продукции).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
26 октября 2023, 10:09
#
Зараз голодаючі набігуть
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
26 октября 2023, 12:13
#
Отличная новость. Для кувейтцев.
А в Украине значит курятина подорожает.
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