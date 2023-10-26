Кувейт открыл рынок для украинского мяса птицы

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Что известно

Соответствующая форма международного сертификата и перечень обязательных документов, которые должны сопровождать груз при экспорте мяса птицы и продуктов из мяса птицы в Государство Кувейт, обнародованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

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В ведомстве напоминают, что ответственность за безопасность пищевых продуктов и их соответствие требованиям страны назначения несет предприятие, а государственный надзор и контроль осуществляет Госпродпотребслужба.

Чем торгует Украина

В товарной структуре экспорта ведущие позиции продолжают занимать агросырье и продовольственные товары — рост составил 9% по сравнению с 8 месяцами 2022 года (+$1,2 млрд). Общий объем составил $14,6 млрд. Что касается конкретных товаров, то по объемам экспорта лидируют кукуруза, подсолнечное масло и пшеница.

Напомним

В октябре для экспорта новых видов украинской агропродукции свои рынки уже открыли: Азербайджанская Республика (для композитных продуктов с содержанием мяса птицы и молочных продуктов доведенных до кулинарной готовности), Республика Северная Македония (для переработанных кормов для домашних животных) и Республика Албания (для молочной продукции).