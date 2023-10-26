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26 октября 2023, 8:48 Читати українською

Кредиторы предложили Минфину предварительную модель реструктуризации внешнего долга — Фиала

Владельцы еврооблигаций Украины, выплаты по которым приостановлены до середины 2024 года, несколько месяцев назад предложили предварительный вариант возможной реструктуризации украинского долга. Это была неофициальная модель. Основная стадия переговоров начнётся после того, как Украина получит от МВФ анализ долговой устойчивости. Об этом рассказал СЕО инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиал, пишет Forbes.

Владельцы еврооблигаций Украины, выплаты по которым приостановлены до середины 2024 года, несколько месяцев назад предложили предварительный вариант возможной реструктуризации украинского долга.
Фото: epravda.com.ua

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Что известно

В предварительном предложении держателей евробондов речь шла о списании 25% долга (haircut), но с условием, что они получат бумаги, которые можно использовать при покупке нового долга Украины.

«Бондхолдеры понимают, что им нужно предложить правительству такую реструктуризацию, которая бы стимулировала их покупать новые еврооблигации, чтобы Украина могла вернуться на мировые рынки капитала и привлекать деньги в будущем», — сказал Фиала.

Большая четкость финального варианта реструктуризации появится в первой половине 2024 года, предполагает Фиала.

Читайте: Группа кредиторов Украины согласилась на отсрочку долговых выплат в течение действия программы МВФ

«До конца года МВФ проведет анализ долговой устойчивости (Debt Sustainability Analysis) Украины на ближайшие 10 лет, — добавил он. — По двум показателям — соотношение долга к ВВП и сколько бюджета будет стоить обслуживание этого долга в следующие 10 лет — он не должен превышать 9% ВВП».

На основе этого анализа МВФ Минфин Украины вместе с советником по вопросу евробондов Rothschild будут общаться с держателями этих бумаг по реструктуризации, отметил Фиала.

Он не исключил и альтернативный вариант, при котором стороны продолжат отсрочку обслуживания долга Украины, о котором они договорились в середине 2022-го.

Предыстория

В августе 2022 года Минфин согласовал с инвесторами предложение отложить платежи по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям на общую сумму около $21,1 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 октября 2023, 9:31
#
Списати 25% запропонували самі, щоб було без наслідків. Поторгуватися, то і 40−50 спишуть. А тут коментори ср…ли, що пропадемо від кредитів.
+
+30
penetrator1963
penetrator1963
26 октября 2023, 9:53
#
Так $21 ярд не весь внешний долг. это только шестая часть. спишут четверть. это $5 ярдов. всё равно там за $130 ярдов уже перевалило.
+
+15
geese
geese
26 октября 2023, 11:29
#
А 006 говорил, что всё спишут
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
26 октября 2023, 12:41
#
Любое списание долгов без какой-либо выгоды для кредиторов — выкинет Украину с рынка адекватного кредитования на очень долгое время. Даже здесь если говорится о списании 25% - то с условием обмена на специальные бумаги, которыми можно будет купить новый долг, т. е. это по сути не списание, а реструктуризация в другие инструменты.

Но есть и те, которые «свято верят» что деньги так подарят, без последствий, а потом будут занимать на супервыгодных условиях, как надёжному заёмщику на рыночных адекватных правах. Для кредиторов что списание без условий, что дефолт — практически одно и то же — потеря денег.

Можете верить дальше)) Время всё покажет, что никто списывать не будет, максимум — реструктуризации, уменьшение процентов и оттягивание сроков возврата. Всё.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
27 октября 2023, 14:24
#
Цб фіалку разом з блекроком пора вже гнати з України разом з путіним.
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