Владельцы еврооблигаций Украины, выплаты по которым приостановлены до середины 2024 года, несколько месяцев назад предложили предварительный вариант возможной реструктуризации украинского долга. Это была неофициальная модель. Основная стадия переговоров начнётся после того, как Украина получит от МВФ анализ долговой устойчивости. Об этом рассказал СЕО инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиал, пишет Forbes.
Кредиторы предложили Минфину предварительную модель реструктуризации внешнего долга — Фиала
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Что известно
В предварительном предложении держателей евробондов речь шла о списании 25% долга (haircut), но с условием, что они получат бумаги, которые можно использовать при покупке нового долга Украины.
«Бондхолдеры понимают, что им нужно предложить правительству такую реструктуризацию, которая бы стимулировала их покупать новые еврооблигации, чтобы Украина могла вернуться на мировые рынки капитала и привлекать деньги в будущем», — сказал Фиала.
Большая четкость финального варианта реструктуризации появится в первой половине 2024 года, предполагает Фиала.
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«До конца года МВФ проведет анализ долговой устойчивости (Debt Sustainability Analysis) Украины на ближайшие 10 лет, — добавил он. — По двум показателям — соотношение долга к ВВП и сколько бюджета будет стоить обслуживание этого долга в следующие 10 лет — он не должен превышать 9% ВВП».
На основе этого анализа МВФ Минфин Украины вместе с советником по вопросу евробондов Rothschild будут общаться с держателями этих бумаг по реструктуризации, отметил Фиала.
Он не исключил и альтернативный вариант, при котором стороны продолжат отсрочку обслуживания долга Украины, о котором они договорились в середине 2022-го.
Предыстория
В августе 2022 года Минфин согласовал с инвесторами предложение отложить платежи по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям на общую сумму около $21,1 млрд.
Комментарии - 5
Но есть и те, которые «свято верят» что деньги так подарят, без последствий, а потом будут занимать на супервыгодных условиях, как надёжному заёмщику на рыночных адекватных правах. Для кредиторов что списание без условий, что дефолт — практически одно и то же — потеря денег.
Можете верить дальше)) Время всё покажет, что никто списывать не будет, максимум — реструктуризации, уменьшение процентов и оттягивание сроков возврата. Всё.