Кредиторы предложили Минфину предварительную модель реструктуризации внешнего долга — Фиала

Что известно

В предварительном предложении держателей евробондов речь шла о списании 25% долга (haircut), но с условием, что они получат бумаги, которые можно использовать при покупке нового долга Украины.

«Бондхолдеры понимают, что им нужно предложить правительству такую реструктуризацию, которая бы стимулировала их покупать новые еврооблигации, чтобы Украина могла вернуться на мировые рынки капитала и привлекать деньги в будущем», — сказал Фиала.

Большая четкость финального варианта реструктуризации появится в первой половине 2024 года, предполагает Фиала.

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«До конца года МВФ проведет анализ долговой устойчивости (Debt Sustainability Analysis) Украины на ближайшие 10 лет, — добавил он. — По двум показателям — соотношение долга к ВВП и сколько бюджета будет стоить обслуживание этого долга в следующие 10 лет — он не должен превышать 9% ВВП».

На основе этого анализа МВФ Минфин Украины вместе с советником по вопросу евробондов Rothschild будут общаться с держателями этих бумаг по реструктуризации, отметил Фиала.

Он не исключил и альтернативный вариант, при котором стороны продолжат отсрочку обслуживания долга Украины, о котором они договорились в середине 2022-го.

Предыстория

В августе 2022 года Минфин согласовал с инвесторами предложение отложить платежи по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям на общую сумму около $21,1 млрд.