Венгрия снова заблокировала выделение 500 млн евро из фонда ЕС для Украины

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник снова не смогли договориться о выделении транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, используемого для военной поддержки Украины. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление журналиста «Радио Свобода» в Брюсселе Рикарда Джозвяка.

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Блокировка

По словам Джозвяка, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии — она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

«Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в россии, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное», — пишет журналист.

Предыстория

В начале октября Украина исключилавенгерский OTP Bank из списка «спонсоров войны», удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пятерых греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

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На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.