Украина снова призывает FATF внести россию в черный список

Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести россию в черный список. Об этом сообщает пресс-служба Минфина перед началом пленарных заседаний организации 23−27 октября.

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Позиция Министерства финансов

«Доказательства свидетельствуют о том, что с последнего пленарного заседания, которое состоялось в июне, россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF. Среди них — откровенное признание Путиным того, что российское государство полностью финансировало ППК „Вагнер“ на сумму $1 млрд, а также усиление Сотрудничества россии со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенными в черный список FATF — Ираном и Северной Кореей. Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что россия не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями.

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В Минфине добавили, что в последние месяцы москва активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, нарушая процессы и процедуры, основанные на правилах FATF.

Тактика шантажа варьируется от давления на африканские страны для ратификации статуса наблюдателя россии в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке до привлечения поддержки со стороны Китая и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, а также угроз внести изменения в ключевые торговые и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокировку дальнейших действий FATF.

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«В феврале FATF приняла решение о приостановлении членства россии, признав, что ее действия противоречат основным принципам организации. FATF также выразила обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и странами, находящимися под санкциями ООН, а также российской киберпреступностью. С тех пор россия только усилила нарушение стандартов FATF и санкций ООН», — отметил министр финансов Сергей Марченко.