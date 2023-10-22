Число криптоматов по всему миру сократилось до двухлетнего минимума

Аналитики издания AltIndex сообщают, что к началу октября общее количество устройств в условной международной сети криптоматов упало почти на 7000 единиц, что стало самым большим сокращением с 2021 года. Об этом пишет Аltindex.

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Сервис CoinATMRadar показывает, что после достижения рекордного максимума в более чем 39 000 единиц в декабре 2022 года количество криптоматов стало постоянно сокращаться.

В январе 2023-го было закрыто более 1500 устройств, поддерживающих цифровые монеты, что свидетельствовало о первых признаках негативной тенденции. В марте наблюдался еще больший спад: за один месяц количество криптоматов сократилось почти на 3600 штук.





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С чем связано сокращение

В AltIndex сокращение мировой сети связывают с массовыми претензиями правоохранительных органов по поводу потенциально преступного использования крипто-ATM.

Мошенники могут рекламировать товары для продажи на таких сайтах как eBay, просить покупателей внести средства в определенный криптокошелек через банкомат, а затем исчезнуть с деньгами, приводят доводы полицейские.

Ранее Управлении по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства (FCA) сообщило о принудительном демонтаже 26 криптоматов, которые работали на территории Великобритании без лицензии.