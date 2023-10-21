Капитализация рынка криптовалют за три месяца сократилась на 8,6% — Binance Research

Последние три месяца стали испытанием для криптообразования. Капитализация рынка криптовалют сократилась на 8,6% по сравнению с предыдущим периодом. При этом институциональный интерес к криптоактивам только растет. Об этом говорится в отчете Binance Research за третий квартал 2023 года.

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«В третьем квартале институциональное внедрение продолжало набирать обороты даже при снижении цен. Крупные компании типа Deutsche Bank, Sony, Grab и PayPal объявили о своем участии в Web3-инициациях», — подчеркнули в Binance.

В компании выделили несколько активов, продемонстрировавших положительный тренд. Биткоин укрепил позиции после волны заявок на спотовые биржевые фонды на его базе. С начала года котировки цифрового золота увеличились на 63,1%.

Токены XRP и SOL тоже показали заметный рост. Первый поднялся благодаря частичной победе в суде Ripple Labs, второй на фоне партнерских отношений с Visa и Shopify.

Эксперты также упомянули о «сильном ралли» монеты TON после новостей об интеграции криптокошелька в Telegram.

Согласно отчету, активность в L1-блокчейнах снизилась по всем направлениям, включая разработку и количество транзакций.

Тем временем в Ethereum-сетях второго уровня наблюдаются «признаки омоложения» с запуском Base, стимулирующим транзакционную активность. Средняя плата за газ в экосистеме снизилась до показателей на начало года — $4,8.

Объем заблокированных в стейкинге ETH составляет 22% от всего циркулирующего предложения монеты.

Показатель total value locked (TVL) в DeFi снизился на 13,1%, достигнув $38,5 млрд. Это явилось результатом комбинации факторов, включая меньшую доходность DeFi, нестабильную экономическую среду и колебания цены ETH.

Тем не менее есть и положительные изменения в сегменте, вроде развития RWA, способствовавшего повышению доходности в некоторых областях, добавили в Binance.

Самыми крупными по объему DeFi-проектами стали протоколы ликвидного стейкинга ($20 млрд). Далее следуют лендинговые платформы ($14,2 млрд) и децентрализованные биржи ($11,6 млрд).

При этом TVL Lido Finance занимает более трети всего объема DeFi-сектора — $14,7 млрд.

Третий квартал был самым плохим в этом году с точки зрения утраченных от взлома средств. За этот период злоумышленники украли около $308,2 млн в криптовалютах. Однако данные Binance данные не учитывали активы, возвращенные белыми хакерами.

Также третий квартал стал самым плохим кварталом для продаж NFT за почти три года, объем продаж составил $299 млн, что отражает падение цен на многих платформах, а также на ETH.

Но игра продолжается: BNB Chain, Ethereum и Polygon увлекают лидирующие позиции в игровом секторе, контролируя примерно 66% рынка.