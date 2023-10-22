Германия выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины

Германия выделит дополнительные 200 млн евро на восстановление Украины. Об этом сказал госсекретарь Министерства экономического сотрудничества и развития Йохен Фласбарт во время визита в Киев 20 октября, передает Укринформ .

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На что пойдут деньги

«Деньги предназначены на образование, здравоохранение и снабжение питьевой водой, а также на реконструкцию городов», — заявил Фласбарт.

По информации Фласбарта, Министерство выделило около 1 млрд евро на гражданскую поддержку с начала российской захватнической войны в феврале 2022 года.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал о встрече в соцсети Х: «Мы рассмотрели основной прогресс в нашем сотрудничестве и обсудили потенциальные планы. Среди главных тем: организация Ukraine Recovery Conference 2024 года в Берлине, внедрение более энергоэффективных и зеленых технологий при реконструкции Украины, расширение и укрепление нашей совместной работы через Multidonor Coordination Platform.

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Напомним

Как писал «Минфин», с начала полномасштабного вторжения России правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь в размере $1,55 млрд. Большинство финансирования получили в виде грантов.