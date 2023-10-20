Украина использовала арестованные деньги российских банков для выплаты компенсаций

Для выплат компенсаций за разрушенное или поврежденное боевыми действиями жилье использовалось, в частности, арестованные средства российских банков, работавших в Украине. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии Укринформу.

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«По состоянию на сегодняшний день для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, которые работали на территории Украины. Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка, которая работала в Украине», — рассказала она.

Шуляк надеется, что арестованные в других странах российские активы будут передаваться Украине и будут направляться, в том числе на выплату компенсаций украинцам.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла закон о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.