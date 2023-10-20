Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
ЕС окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины
► Читайтестраницу «Минфин в» в фейсбуке: главные финансовые новости
Совет министров Европейского Союза по внутренним делам 27 сентября согласовал решение продлить временную защиту украинских беженцев на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято в четверг, 19 октября.
Временная защита
Механизм временной защиты был активирован через неделю после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Система предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой.
В частности, права беженцев в ЕС включают:
- проживание;
- доступ к рынку труда и жилья;
- медицинская помощь;
- социальная помощь;
- доступ к образованию для детей.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 5
За полтора года можно и язык выучить и вид на жительство получить.
А Зэ-влада пусть щелкает клювом и угрожает тем кто выехал.