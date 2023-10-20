ЕС окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Совет министров Европейского Союза по внутренним делам 27 сентября согласовал решение продлить временную защиту украинских беженцев на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято в четверг, 19 октября.

Временная защита

Механизм временной защиты был активирован через неделю после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Система предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой.

В частности, права беженцев в ЕС включают: