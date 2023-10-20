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20 октября 2023, 9:28 Читати українською

ЕС окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.
Фото: pixabay.com

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Совет министров Европейского Союза по внутренним делам 27 сентября согласовал решение продлить временную защиту украинских беженцев на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято в четверг, 19 октября.

Временная защита

Механизм временной защиты был активирован через неделю после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Система предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой.

В частности, права беженцев в ЕС включают:

  • проживание;
  • доступ к рынку труда и жилья;
  • медицинская помощь;
  • социальная помощь;
  • доступ к образованию для детей.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 октября 2023, 10:01
#
Значит до марта 2025 еще несколько миллионов украинцев получают фору для адаптации на новом месте.
За полтора года можно и язык выучить и вид на жительство получить.
А Зэ-влада пусть щелкает клювом и угрожает тем кто выехал.
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0
Riojas
Riojas
20 октября 2023, 10:07
#
А еще миллионы сидят на чемоданах и ждут у моря погоды в вільній країні вместо того, чтобы адаптироваться к жизни в другом государстве…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 октября 2023, 10:31
#
За полтора года пребывания на чемоданах остались никак не миллионы а десятки тысяч. Те, которым тупо лень учить иностранный язык и искать работу. Таких будут возвращать в нэньку путем урезания пособий.
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0
Riojas
Riojas
20 октября 2023, 11:06
#
Я про наших, которых не выпускают из страны. Те, кто за полтора года не устроился там, конечно вернутся.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 октября 2023, 11:19
#
Женщины с детьми еще будут выезжать хотя обустроится в Европе теперь гораздо сложнее. А мужики будут ждать своего момента чтобы восойденится с семьями.
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