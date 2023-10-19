Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

300 миллиардов на оборону

На нужды обороны направят дополнительно 303 млрд грн. В частности, расходы увеличиваются на:

Минобороны — 211 млрд грн

МВД — 79 млрд грн

Минсоцполитики — 16,5 млрд грн

МИД — 1,3 млрд грн

Минстратегпром — 4,3 млрд грн

СБУ — 4,2 млрд грн

ГУР — 2,5 млрд грн

Минобразования — 572 млн грн

Госспецсвязи — 570 млн грн

Служба внешней разведки — 500 млн грн

Управление госохраны — 230,5 млн грн

Минэнерго — 350 млн грн

Бюро экономической безопасности — 253,5 млн грн.

Два рекорда

По словам первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут свыше 3,39 трлн грн, а дефицит — более 2 трлн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных расходов.