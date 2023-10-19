Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Зеленский подписал закон
300 миллиардов на оборону
На нужды обороны направят дополнительно 303 млрд грн. В частности, расходы увеличиваются на:
- Минобороны — 211 млрд грн
- МВД — 79 млрд грн
- Минсоцполитики — 16,5 млрд грн
- МИД — 1,3 млрд грн
- Минстратегпром — 4,3 млрд грн
- СБУ — 4,2 млрд грн
- ГУР — 2,5 млрд грн
- Минобразования — 572 млн грн
- Госспецсвязи — 570 млн грн
- Служба внешней разведки — 500 млн грн
- Управление госохраны — 230,5 млн грн
- Минэнерго — 350 млн грн
- Бюро экономической безопасности — 253,5 млн грн.
Два рекорда
По словам первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут свыше 3,39 трлн грн, а дефицит — более 2 трлн грн.
Напомним
«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных расходов.
Источник: Минфин
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