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19 октября 2023, 16:53 Читати українською

В МинАПК говорят, что экспорт украинского зерна упал с начала октября почти в три раза

С начала 2023/2024 маркетингового года (июль 2023 — июнь 2024) Украина экспортировала 7,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,73 млн. тонн или на 32,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Минагрополитики, пишет «Бизнес.Цензор».

С начала 2023/2024 маркетингового года (июль 2023 — июнь 2024) Украина экспортировала 7,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3,73 млн. тонн или на 32,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото:depositphotos

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Экспорт зерна

В том числе за первые 18 дней октября экспорт зерна составил 1,05 млн тонн, что в 2,7 раза меньше, чем за такой же период октября прошлого года (2,84 млн тонн за три недели октября 2022 года).

Всего в новом сезоне экспортировано 3 992 тыс. тонн пшеницы, 654 тыс. тонн ячменя, 0,8 тыс. тонн ржи и 3 036 тыс. тонн кукурузы.

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В то же время экспорт пшеничной муки и муки из других культур увеличился на 23,6% или на 7,6 тыс. тонн до 39,7 тыс. тонн.

Напомним

15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Однако Словакия продлила предварительный запрет ЕС на импорт четырех видов зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма, а Венгрия запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.

Источник: Минфин
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