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19 октября 2023, 16:05 Читати українською

Правительство Германии хочет ускорить интеграцию украинцев в рынок труда

За последние полтора года Германия приняла очень много украинцев, предоставив им с самого начала доступ к рынку труда, но сейчас необходимо ускорить и упрощать процесс трудоустройства беженцев. Об этом говорится в сообщении министерства труда и социальных дел ФРГ, пишет «Укринформ».

За последние полтора года Германия приняла очень много украинцев, предоставив им с самого начала доступ к рынку труда, но сейчас необходимо ускорить и упрощать процесс трудоустройства беженцев.
Фото: glavnoe.in.ua

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В последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тысяч пройдут его в ближайшие месяцы, отмечается в пресс-релизе.

«Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно быстрее получить опыт и дальнейшую квалификацию», — указывают в министерстве, отмечая, что это способствует обеспечению потребности Германии в квалифицированных работниках.

Министр Губертус Гайль заявил, что его ведомство и Федеральное агентство занятости предпринимают ряд мер с целью ускорения процесса интеграции беженцев.

Федеральное правительство хотело бы убедить крупные компании, агентства временной занятости и отраслевые ассоциации взять на себя обязательство по трудоустройству искателей убежища, даже если те еще несовершенно владеют немецким.

В связи с этим Гайль предложил назначить специального представителя правительства по вопросам интеграции беженцев на рынок труда.

«Спецпредставитель будет поддерживать реализацию „турботрудоустройства“ для беженцев и регулярно будет отчитываться федеральному правительству о состоянии их интеграции на рынок труда», — пояснили в министерстве.

Как сообщалось, Германия приняла более миллиона украинцев, спасавшихся от российской войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+23
matroskin
matroskin
19 октября 2023, 17:40
#
Самий ефективний спосіб прискорити інтеграцію на ринок праці-це урізать виплати, бо якщо людина за півтора року не інтегрувалась знач вона пристосувалась жити на допомоги і нікуди інтегруватись не збирається.
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