Разогрейте депозит до зимы

Разместите вклад до 17 декабря и участвуйте в розыгрыше 165 000 грн.

После понижения ключевой ставки НБУ многие банки начали снижать доходность вкладов. Но с «Бонусом к депозиту» от «Минфина» можно получить увеличенный процент к доходности вкладов, а также шанс выиграть деньги и другие призы. Так что готовимся к зиме и «утепляем» наши депозиты на хороших условиях.

Что получают участники акции

От «Минфина» в рамках нашего «Бонуса к депозиту» каждый вкладчик получит до +1% годовых по ставке.

А еще шанс выиграть денежные и неденежные призы общей стоимостью 165 тыс грн. Помимо денег, каждый вкладчик получит возможность выиграть обучение в Академии «Минфина» и онлайн и оффлайн билеты на знаменитый «Invest Talk Summit 2024».

Дополнительные детали по акции

Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить несколько условий:

Разместить заявку на участие в акции на «Минфине». Разместить вклады в банках Глобус и/или Кредит Днепр. Сумма вклада должна быть не менее 50 тыс грн. Валюта вклада — гривна.

Для увеличения своего дохода и шансов на выигрыш призов можно разместить два вклада: один в банке Глобус, а другой в банке Кредит Днепр. В то же время помните, что размещение нескольких вкладов в одном банке будет считаться одним вкладом.

Как сделать все правильно

Обязательно подать заявку на странице акции в период с 18 октября по 17 декабря. В этот же период разместить вклад. Заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице акции.

После окончания акции мы определим победителей с помощью Random.org и сообщим об этом участникам акции.

До конца года банкиры ожидают понижения ключевой ставки еще на 2 процента. Поэтому банки будут уменьшать ставки по депозитам. По их предположениям (об этом мы писали здесь и здесь) доходность вкладов к концу года может упасть до 12−16% годовых.

Так что у читателей «Минфина» есть время успеть подготовиться к зиме: разогреть свои деньги по бонусным ставкам и получить хорошие призы. Ведь утеплять нужно не только свои дома, но и финансы .

Больше деталей об акции можно узнать здесь.