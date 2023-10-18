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18 октября 2023, 14:02 Читати українською

Разогрейте депозит до зимы

Разместите вклад до 17 декабря и участвуйте в розыгрыше 165 000 грн.

Разместите вклад до 17 декабря и участвуйте в розыгрыше 165 000 грн.

После понижения ключевой ставки НБУ многие банки начали снижать доходность вкладов. Но с «Бонусом к депозиту» от «Минфина» можно получить увеличенный процент к доходности вкладов, а также шанс выиграть деньги и другие призы. Так что готовимся к зиме и «утепляем» наши депозиты на хороших условиях.

Что получают участники акции

  • От «Минфина» в рамках нашего «Бонуса к депозиту» каждый вкладчик получит до +1% годовых по ставке.

  • А еще шанс выиграть денежные и неденежные призы общей стоимостью 165 тыс грн. Помимо денег, каждый вкладчик получит возможность выиграть обучение в Академии «Минфина» и онлайн и оффлайн билеты на знаменитый «Invest Talk Summit 2024».

Дополнительные детали по акции

Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить несколько условий:

  1. Разместить заявку на участие в акции на «Минфине».

  2. Разместить вклады в банках Глобус и/или Кредит Днепр.

  3. Сумма вклада должна быть не менее 50 тыс грн.

  4. Валюта вклада — гривна.

Для увеличения своего дохода и шансов на выигрыш призов можно разместить два вклада: один в банке Глобус, а другой в банке Кредит Днепр. В то же время помните, что размещение нескольких вкладов в одном банке будет считаться одним вкладом.

Как сделать все правильно

  1. Обязательно подать заявку на странице акции в период с 18 октября по 17 декабря.

  2. В этот же период разместить вклад.

  3. Заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице акции.

После окончания акции мы определим победителей с помощью Random.org и сообщим об этом участникам акции.

До конца года банкиры ожидают понижения ключевой ставки еще на 2 процента. Поэтому банки будут уменьшать ставки по депозитам. По их предположениям (об этом мы писали здесь и здесь) доходность вкладов к концу года может упасть до 12−16% годовых.

Так что у читателей «Минфина» есть время успеть подготовиться к зиме: разогреть свои деньги по бонусным ставкам и получить хорошие призы. Ведь утеплять нужно не только свои дома, но и финансы .

Больше деталей об акции можно узнать здесь.

Источник: Минфин
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