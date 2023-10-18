В ІІІ квартале 2023 года ожидаемая годовая инфляция составила 14,8% по сравнению с 15,7% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидающих инфляцию ниже 15%, выросла до 52.2% с 46.6% в предварительном опросе. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в ІІІ квартале 2023 года.
Бизнес ожидает инфляцию ниже 15% — опрос
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Что влияет на инфляцию
По мнению 83.7% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия.
Ожидается незначительное усиление влияния курсового фактора (на 1.6 п. п. до 56.3%).
В третий раз больше всего по сравнению с другими ожидается усиление влияния фактора «налоговые изменения» (на 5.9 п. п. до 21.8%).
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», Национальный банк будет пересматривать прогноз по инфляции на этот год в сторону понижения, а прогноз по ВВП — в сторону повышения.
Источник: Минфин
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