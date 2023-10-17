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17 октября 2023, 16:16 Читати українською

Брусчатка и стадионы важнее. Рада не поддержала изъятие у общин «военного» НДФЛ

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава.

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Что известно

«Парламент не одобрил ко второму чтению законопроект № 10037. „За“ — только 223 голосов. Отправили на повторное второе 265 [голосами]», — написал Железняк.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев написал, что: «К сожалению, парламент не поддержал перераспределение военного НДФЛ. Парламентарии решили, что брусчатка и стадионы важнее дронов и оружия для армии. Политиканство и популизм победили государственность. Но ненадолго. Будет повторное.

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% — главный источник доходов местных бюджетов. Из-за полномасштабного вторжения россии в 2022—2023 годах в Украине возросло количество военнослужащих и их зарплаты, что автоматически привело к увеличению бюджетов общин, где расположены воинские части.

Это в свою очередь вылилось в многочисленные скандалы с государственными закупками.

Напомним

В сентябре 2023 года Кабинет министров предложил временно изъять «военный» НДФЛ из местных бюджетов и передать его в специальный фонд государственного бюджета. По оценке правительства это должно было дать 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Бедный папа
Бедный папа
17 октября 2023, 16:50
#
Стадион так стадион
+
0
Три літри
Три літри
17 октября 2023, 16:59
#
Цензура так цензура
+
+15
Три літри
Три літри
17 октября 2023, 17:00
#
Яка шедевральна манипуляція від редакції — ПДФО виявляється йде лише на бруківку та стадіони.
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