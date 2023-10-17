Разрушение россией плотины Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 млрд

Подрыв россии плотины Каховской ГЭС нанес Украине ущерб почти на $14 млрд и усилил последствия полномасштабного вторжения, свидетельствуют данные комплексного отчета украинского правительства и ООН, пишет « Интерфакс-Украина » .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ущерб

Согласно отчету, прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам, составляет $2,79 млрд, а размер ущерба превышает $11 млрд.

Наибольшей проблемой считается длительное влияние на окружающую среду, а прямые повреждения инфраструктуры и активов были наибольшими в энергетическом и жилом секторах.

Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере более подробных оценок.

Читайте: ВВП не досчитается 0,2%: НБУ просчитал для Минфина экономические последствия разрушения Каховской ГЭС

Отмечается, что в краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в текущем и следующем годах понадобится $1,82 млрд.

Согласно сообщению, оценка потребностей после катастрофы будет уточнена в рамках следующего раунда Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA), которую выполняют правительство Украины, ООН, Всемирный банк и Европейский Союз.

Напомним

6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В тот же день правительство выделило 1,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.