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17 октября 2023, 15:10 Читати українською

США выделили $522 миллиона на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы

Соединенные Штаты Америки выделили $522 миллиона на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Соединенные Штаты Америки выделили $522 миллиона на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.
Фото: depositphotos

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Поддержка США

«Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый тяжелый отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и восстановление энергетики.

Соединенные Штаты уже выделили $522 млн для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты нашей энергетической системы", — отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все 9 блоков атомных электростанций. В общей сложности в энергосистему добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт.

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«Имеем достаточно ресурсов газа в хранилищах — 15,8 млрд кубометров. В то же время планируем достичь уровня 16,5 млрд кубометров, что на 2 млрд кубометров больше плана, чтобы спокойно пройти эту зиму», — добавил премьер.

Также продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности Киевской области. Киевская область, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.

Напомним

11 октября министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $200 млн.

Источник: Минфин
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