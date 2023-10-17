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17 октября 2023, 12:43 Читати українською

Проверка ВПЛ: 140 000 переселенцев потеряли выплаты

Министерство социальной политики после проверки Внутри перемещенных лиц (ВПЛ) прекратило выплаты более 140 000 лицам, не отвечающим критериям. Это снизило расходы на 400 млн в месяц. Об этом в интервью Forbes сказала министр соцполитики Оксаны Жолнович.

Министерство социальной политики после проверки Внутри перемещенных лиц (ВПЛ) прекратило выплаты более 140 000 лицам, не отвечающим критериям.

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Проверка ВПЛ

Проверки ВПЛ прошли после того, как в августе Кабмин внес изменения в постановление о том, что человек, который более 30 дней находится за границей, без уважительных причин (лечения, командировки и т. п.) он теряет право на выплаты. По словам министра, таких было обнаружено около 112 000 человек.

Для бюджета — уменьшение расходов ориентировочно на 400 млн в месяц, сообщила Жолнович.

«Пока такая верификация происходит постоянно», — добавила глава Минсоцполитики.

Также ежемесячно министерство проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.

«Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще у 9800 было удвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах», — отмечает министр социальной политики.

В министерстве зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.

«Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн», — объясняет Жолнович.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

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matroskin
matroskin
17 октября 2023, 13:02
#
Кожного дня розказують про чергові е-сервіси, при цьому люди оформляли і спокійно отримували допомогу ВПО на один і той же паспорт, той же ІПН і декількох місцях, думаю хто нагліше то й в декількох десятках.
Ну як так? Лампочку на пошті двічі не обміняєш на один ІПН, а от тисячні виплати то без проблем.
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yarg
yarg
17 октября 2023, 13:24
#
Та да…
про якогось судд. .який отримав пенсію 30000 гривен — пишуть усі газети. Верещать всі.
А про те , що 10000 чоловік отримували виплати в кількох громадах одночасно — 5000 в одній , 5000 в другій…
50 мільйонів кожного місяця …
ну так то ж не чинуши якісь , то простий нарід. йому можна.
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matroskin
matroskin
17 октября 2023, 13:34
#
Та нарід, на то він і нарід.
Тут питання до мінцифри, е-допомоги і т.п. Як так? Ви ж всі отримуєте з/п і не малі і крім зарплат, розказуєте про чергові е-прориви і т.п., в результаті настільки елементарні речі і не враховані. Хай той «геній» що провтикав разом з тими що отримували і компенсують все що держава втратила за півтора року.
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yarg
yarg
17 октября 2023, 13:38
#
На мою думку- проблема все та ж. нудна і застаріла.
через закон про захист персональних даних в половині реєстрів немає коду фізичної особи. А без нього — не працює нормлально ідентифікація. І ніякого е-прориву не буде.
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nitrolog
nitrolog
17 октября 2023, 14:11
#
Цей захист персональних даних тільки на папері для галочки щоб ЄС не доклепався, а по факту ваші дані продаються і передаються кому завгодно
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yarg
yarg
17 октября 2023, 14:17
#
Мої дані нікому не потрібні і даром.
а от проблем від їх захисту — багато.

Мене вже до війни зупиняли на кордоні в аеропорту , бо мій повний тезка в розшуку. Кодів ніде немає - і я запізнюючись на літак доводив що я — це я , а не він.
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matroskin
matroskin
17 октября 2023, 14:54
#
На мою думку- проблема все та ж.
Звісно проблема все та ж, але це не Закон про персональні дані.
А відсутність відповідальності.
Ну подумаєш 400 млн платили щомісяця різним аферистам, то не мої ж то з бюджету. Мільярди вкрали і ні з кого навіть премії не знімуть. Це ж не АТБ де всю недостачу магазину розкинуть на персонал, навіщо ж тут думати, і так сойдєт, на зп це не вплива.
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yarg
yarg
17 октября 2023, 15:17
#
Правильно.
всіх отримувачів переловити , пересадити , гроші - повернути в бюджет.
Але це не наш метод… У нас же держава добренька…
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matroskin
matroskin
17 октября 2023, 15:35
#
Як Ви їх ловити збираєтесь, як вони або давно померли або давно за кордоном. Проблема в тому що в наших чиновників нехвата розуму звірить, а чи жива ця людина або чи вона в Україні, або чи вона не оформила вже допомогу в сусідньому місті.
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yarg
yarg
17 октября 2023, 15:37
#
Чиновники — это все прекрасно.
но кто-то брал деньги. Физически. И это не чиновники , а «нарід» . Вот с него деньги и нужно взыскивать.
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matroskin
matroskin
17 октября 2023, 16:05
#
Нарід их не крал, если Вам на кассе не пробьют пачку масла, Вас никто искать не будет, даже если это будет 100% вычислено и зафиксировано на камере видеонаблюдения. Деньги заплатит кассир. Человек не знает когда он умрет, и потому не может написать заявление о остановке выплат. А вот чиновнику не обязательно было ждать полтора года чтобы сверить данные одной базы с другой, или хотя бы одной с одной и той же чтобы не допустить двойных и т. д. выплат.
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