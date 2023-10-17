Проверка ВПЛ: 140 000 переселенцев потеряли выплаты

Проверка ВПЛ

Проверки ВПЛ прошли после того, как в августе Кабмин внес изменения в постановление о том, что человек, который более 30 дней находится за границей, без уважительных причин (лечения, командировки и т. п. ) он теряет право на выплаты. По словам министра, таких было обнаружено около 112 000 человек.

Для бюджета — уменьшение расходов ориентировочно на 400 млн в месяц, сообщила Жолнович.

«Пока такая верификация происходит постоянно», — добавила глава Минсоцполитики.

Также ежемесячно министерство проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.

«Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще у 9800 было удвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах», — отмечает министр социальной политики.

В министерстве зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.

«Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн», — объясняет Жолнович.