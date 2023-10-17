Министерство социальной политики после проверки Внутри перемещенных лиц (ВПЛ) прекратило выплаты более 140 000 лицам, не отвечающим критериям. Это снизило расходы на 400 млн в месяц. Об этом в интервью Forbes сказала министр соцполитики Оксаны Жолнович.
Проверка ВПЛ: 140 000 переселенцев потеряли выплаты
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Проверка ВПЛ
Проверки ВПЛ прошли после того, как в августе Кабмин внес изменения в постановление о том, что человек, который более 30 дней находится за границей, без уважительных причин (лечения, командировки
Для бюджета — уменьшение расходов ориентировочно на 400 млн в месяц, сообщила Жолнович.
«Пока такая верификация происходит постоянно», — добавила глава Минсоцполитики.
Также ежемесячно министерство проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.
«Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще у 9800 было удвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах», — отмечает министр социальной политики.
В министерстве зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.
«Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн», — объясняет Жолнович.
Комментарии - 11
Ну як так? Лампочку на пошті двічі не обміняєш на один ІПН, а от тисячні виплати то без проблем.
про якогось судд. .який отримав пенсію 30000 гривен — пишуть усі газети. Верещать всі.
А про те , що 10000 чоловік отримували виплати в кількох громадах одночасно — 5000 в одній , 5000 в другій…
50 мільйонів кожного місяця …
ну так то ж не чинуши якісь , то простий нарід. йому можна.
Тут питання до мінцифри, е-допомоги і т.п. Як так? Ви ж всі отримуєте з/п і не малі і крім зарплат, розказуєте про чергові е-прориви і т.п., в результаті настільки елементарні речі і не враховані. Хай той «геній» що провтикав разом з тими що отримували і компенсують все що держава втратила за півтора року.
через закон про захист персональних даних в половині реєстрів немає коду фізичної особи. А без нього — не працює нормлально ідентифікація. І ніякого е-прориву не буде.
а от проблем від їх захисту — багато.
Мене вже до війни зупиняли на кордоні в аеропорту , бо мій повний тезка в розшуку. Кодів ніде немає - і я запізнюючись на літак доводив що я — це я , а не він.
Звісно проблема все та ж, але це не Закон про персональні дані.
А відсутність відповідальності.
Ну подумаєш 400 млн платили щомісяця різним аферистам, то не мої ж то з бюджету. Мільярди вкрали і ні з кого навіть премії не знімуть. Це ж не АТБ де всю недостачу магазину розкинуть на персонал, навіщо ж тут думати, і так сойдєт, на зп це не вплива.
всіх отримувачів переловити , пересадити , гроші - повернути в бюджет.
Але це не наш метод… У нас же держава добренька…
но кто-то брал деньги. Физически. И это не чиновники , а «нарід» . Вот с него деньги и нужно взыскивать.