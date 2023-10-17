Банки в августе выдали 626 ипотечных кредитов на 900,9 миллиона — НБУ

Украинские банки в августе выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн грн. Это на 3,6% больше по количеству и на 2,6% больше по сумме, чем в июле, свидетельствуют результаты проводимого НБУ ежемесячного опроса банков.

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Льготное кредитование

«Движением ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя», — отмечают в НБУ.

Как и раньше, о выдаче новой ипотеки в августе сообщили 5 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

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При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле.

Где выдали больше всего

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в августе выдано в Киеве и Киевской области — 270 договоров на общую сумму 443,9 млн грн (49,3% от общего объема), Черниговской (41 договор на 52,5 млн грн), Винницкой (35 на 51,1 млн грн) и Ровенской (40 на 50,9 млн грн) областях.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 3965 семей получили кредиты на покупку жилья на сумму более 5,7 млрд грн в рамках правительственной программы «єОселя» с момента ее старта.