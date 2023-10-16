3965 семей получили кредиты на покупку жилья на сумму более 5,7 млрд грн в рамках правительственной программы «єОселя» с момента ее старта. Об этом сообщили в правительстве.
«єОселя»: За прошедшую неделю выдано кредитов на 246,9 миллиона
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Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю выдано 157 кредитов на сумму 246,9 млн грн.
Кто получил:
- 83 военных по контракту и силовиков;
- 46 семей без собственного жилья;
- 17 педагогов;
- 9 медиков;
- 1 ученый;
- 1 ветеран.
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Источник: Минфин
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