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16 октября 2023, 17:15 Читати українською

Приват запустил инкассо ветхой инвалюты в тестовом режиме. Сколько стоит услуга у госбанка и других структур

Государственный Приватбанк запустил услугу по приему на инкассо ветхих (изношенных) иностранных банкнот. Об этом «Минфину» сообщили в банке, но уточнили, что пока сервис работает лишь в одном городе — Днепре.

Государственный Приватбанк запустил услугу по приему на инкассо ветхих (изношенных) иностранных банкнот.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Установлен тариф на уровне 10% суммы. Распространение сервиса по всей сети отделений должно произойти до конца октября», — рассказали в Приватбанке.

На текущий момент изношенную инвалюту на инкассо принимают немногие украинские банки.

Чтобы помочь клиентам, «Минфин» прозвонил контакт-центры банков и выяснил условия данной услуги — тарифы и срок предоставления (банкноты могут проходить экспертизу и вывозиться для этого за границу):

  • Райффайзен Банк — 7% суммы (день в день либо несколько дней, в зависимости от состояния банкноты);
  • Приватбанк — 10% суммы;
  • ПУМБ — 12% суммы (до 6 месяцев);
  • Аккордбанк — 15% суммы, минимум 100 грн (день в день либо с отсрочкой);
  • Кредобанк — 15% суммы, минимум 150 грн (день в день), работает только по польскому злотому;
  • Ощадбанк — 20% суммы (до 6 месяцев);
  • Первый инвестиционный банк (PIN Bank) — 15% суммы (до 3 месяцев);
  • МТБ Банк — 50% суммы, минимум 100 грн (день в день).
Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
agsmith15
agsmith15
16 октября 2023, 17:51
#
Принимают на инкассо, а потом клиентам же её и выдают
+
+28
Бедный папа
Бедный папа
16 октября 2023, 17:56
#
МТБ Банк — красавчики.
Приму на инкассо — 100% суммы, день в день)
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 октября 2023, 18:20
#
Одуреть, 10%.
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
16 октября 2023, 18:20
#
Государство заботится о каждом из вас… Инпапуассо
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
16 октября 2023, 20:22
#
А продавать старые купюры будут тоже с 10% скидкой?
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