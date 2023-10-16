Государственный Приватбанк запустил услугу по приему на инкассо ветхих (изношенных) иностранных банкнот. Об этом «Минфину» сообщили в банке, но уточнили, что пока сервис работает лишь в одном городе — Днепре.
Приват запустил инкассо ветхой инвалюты в тестовом режиме. Сколько стоит услуга у госбанка и других структур
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«Услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Установлен тариф на уровне 10% суммы. Распространение сервиса по всей сети отделений должно произойти до конца октября», — рассказали в Приватбанке.
На текущий момент изношенную инвалюту на инкассо принимают немногие украинские банки.
Чтобы помочь клиентам, «Минфин» прозвонил контакт-центры банков и выяснил условия данной услуги — тарифы и срок предоставления (банкноты могут проходить экспертизу и вывозиться для этого за границу):
- Райффайзен Банк — 7% суммы (день в день либо несколько дней, в зависимости от состояния банкноты);
- Приватбанк — 10% суммы;
- ПУМБ — 12% суммы (до 6 месяцев);
- Аккордбанк — 15% суммы, минимум 100 грн (день в день либо с отсрочкой);
- Кредобанк — 15% суммы, минимум 150 грн (день в день), работает только по польскому злотому;
- Ощадбанк — 20% суммы (до 6 месяцев);
- Первый инвестиционный банк (PIN Bank) — 15% суммы (до 3 месяцев);
- МТБ Банк — 50% суммы, минимум 100 грн (день в день).
Источник: Минфин
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Приму на инкассо — 100% суммы, день в день)