Приват запустил инкассо ветхой инвалюты в тестовом режиме. Сколько стоит услуга у госбанка и других структур

Государственный Приватбанк запустил услугу по приему на инкассо ветхих (изношенных) иностранных банкнот. Об этом «Минфину» сообщили в банке, но уточнили, что пока сервис работает лишь в одном городе — Днепре.

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«Услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Установлен тариф на уровне 10% суммы. Распространение сервиса по всей сети отделений должно произойти до конца октября», — рассказали в Приватбанке.



На текущий момент изношенную инвалюту на инкассо принимают немногие украинские банки.



Чтобы помочь клиентам, «Минфин» прозвонил контакт-центры банков и выяснил условия данной услуги — тарифы и срок предоставления (банкноты могут проходить экспертизу и вывозиться для этого за границу):