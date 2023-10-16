В Украине готовят к запуску услугу онлайн перерегистрации автомобилей через приложение «Дия», и с сегодняшнего дня, 16 октября, начинается бета-тестирование сервиса. Об этом сообщили вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.
В Украине начали тестировать сервис перерегистрации авто в «Дии»
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Глава Минцифры отмечает, что новая «революционная» услуга в будущем позволит гражданам производить продажу и покупку машин «всего в несколько кликов».
«Вскоре купить или продать транспортное средство можно будет онлайн прямо в смартфоне. Сегодня стартует набор на бета-тестирование такой функции в действии», — добавляет глава МВД.
Пока чиновники призывают украинцев приобщаться к бета-тестированию сервиса.
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Как будет осуществляться онлайн-перерегистрация
Перерегистрация в «Дии» будет доступна для:
- легковых автомобилей,
- мотоциклов,
- мопедов.
Продавцу нужно только оформить договор в «Дии» и поделиться QR-кодом или ссылкой. Покупатель, в свою очередь, должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.
«Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты», — рассказал Федоров.
Он добавил, что операции будут проходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.
«После успешного завершения тестирования все пользователи смогут переоформить легковое авто, мотоцикл или мопед в несколько кликов. Желающие принять участие в бета-тестировании смогут реально продать или приобрести движимое имущество», — говорит Клименко.
Записаться на бета-тестирование можно по этой ссылке.
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