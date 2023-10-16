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16 октября 2023, 19:08 Читати українською

В Украине начали тестировать сервис перерегистрации авто в «Дии»

В Украине готовят к запуску услугу онлайн перерегистрации автомобилей через приложение «Дия», и с сегодняшнего дня, 16 октября, начинается бета-тестирование сервиса. Об этом сообщили вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

В Украине готовят к запуску услугу онлайн перерегистрации автомобилей через приложение «Дия», и с сегодняшнего дня, 16 октября, начинается бета-тестирование сервиса.
Фото: autoportal.ua

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Глава Минцифры отмечает, что новая «революционная» услуга в будущем позволит гражданам производить продажу и покупку машин «всего в несколько кликов».

«Вскоре купить или продать транспортное средство можно будет онлайн прямо в смартфоне. Сегодня стартует набор на бета-тестирование такой функции в действии», — добавляет глава МВД.

Пока чиновники призывают украинцев приобщаться к бета-тестированию сервиса.

Читайте: В «Дии» запустили бета-тест сервиса для покупки и продажи авто

Как будет осуществляться онлайн-перерегистрация

Перерегистрация в «Дии» будет доступна для:

  • легковых автомобилей,
  • мотоциклов,
  • мопедов.

Продавцу нужно только оформить договор в «Дии» и поделиться QR-кодом или ссылкой. Покупатель, в свою очередь, должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

«Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты», — рассказал Федоров.

Он добавил, что операции будут проходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.

«После успешного завершения тестирования все пользователи смогут переоформить легковое авто, мотоцикл или мопед в несколько кликов. Желающие принять участие в бета-тестировании смогут реально продать или приобрести движимое имущество», — говорит Клименко.

Записаться на бета-тестирование можно по этой ссылке.

Источник: Минфин
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