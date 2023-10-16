Украине становится все труднее получать финансовую поддержку — Марченко

Украине становится все труднее получать финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах сосредотачивается на предстоящих выборах, а геополитическая напряженность растет. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко агентству Reuters.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная», — сказал он в кулуарах Международного валютного фонда (МВФ) во время заседания Всемирного банка в Марракеше.

Читайте: Украина уже получила почти $33 миллиарда от стран G7 — Марченко

Чиновник отметил, что Украина сейчас прилагает «вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле».

Марченко добавил, что на уменьшение желания правительства поддерживать Украину влияют геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах, упомянув о выборах, которые состоятся в США и Европейском Союзе в 2024 году.

Reuters пишет, что Украине нужно получить финансовую поддержку от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере $43 млрд в следующем году. Страна обеспечила дополнительные налоговые поступления и средства, которые будут привлечены от внутреннего долга, но будет зависеть от внешней помощи для большей части расходов в 2024 году.

Переговоры на этой неделе были омрачены конфликтом между Израилем и ХАМАСом, вспыхнувшим именно тогда, когда делегаты направлялись в Марракеш.

«У нас уже есть определенные обязательства, такие как $5,4 миллиарда по программе Международного валютного фонда, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников США и Европейский Союз», — высказался Марченко.