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16 октября 2023, 9:38 Читати українською

МИД пытается вернуть в Украину «базовые бренды» — IKEA, H&M и Zara

Министерство иностранных дел пытается вернуть IKEA, H&M и Zara и другие «базовые бренды» в Украину. Об этом рассказал министр Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Министерство иностранных дел пытается вернуть IKEA, H&M и Zara и другие «базовые бренды» в Украину.

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«Я считаю, что чем больше здесь будет бизнеса, тем больше уверенности в победе Украины это будет прибавлять, тем больше люди в Украине смогут получать качественные товары и услуги. Да, это тоже наша работа», — сказал он.

В 2022 году МИД помог вернуть в Украину бренд McDonald's, и сейчас эта компания имеет уже 90 работающих ресторанов.

По словам Кулебы, McDonald's вернулся в Украину после того, как он провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Когда нужно было McDonald's вернуть в Украину, я сказал Блинкену: верни McDonald's в Украину… Присутствие McDonald's в Украине — это сигнал инвесторам, что здесь можно работать. Это тысячи подрядчиков, которые снабжают McDonald's, рабочие места. И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и наконец говорю: „Тони, а что вообще за непорядок?“ Что это за отношение такое к нам?» — рассказал Кулеба.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
16 октября 2023, 10:22
#
Якийсь комуністичний стиль: подзвонити генсеку та попросити про наказ підприємству щось зробити.
+
0
Abramon
Abramon
16 октября 2023, 10:55
#
Торгівля наше все.
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