Украина в топ-10 стран мира с самыми высокими показателями безработицы (инфографика)

Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы — 21,1% нетрудоустроенного населения страны, максимум с 2010 года. Об этом пишет « Слово і діло » со ссылкой на данные НБУ по итогам 2022 года.

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Безработица в Украине

Как отмечается, это еще утешительный показатель, ведь ожидалось, что без работы останутся 26% населения. К концу 2023-го Нацбанк ожидает уровень безработицы в 19%.

«Этому, в первую очередь, будет способствовать восстановление экономической активности. Однако уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда. Это, в частности, будет объясняться неравномерным экономическим восстановлением в секторах и регионах из-за последствий войны», — объяснили в НБУ.

Где самый высокий показатель

Самая тяжелая ситуация с трудоустройством в Южной Африке — официальный уровень безработицы в стране составляет 32,6%.

В десятку стран с самым высоким показателем безработицы входят и другие африканские государства: Ангола — 29,6%, Джибути — 27,9%, Ботсвана — 25,4%, Эсватине — 24,4%, Республика Конго — 21,8%, Габон — 21,5%. Кроме того, в топе две восточные страны — Палестина (24,7%) и Иордания (22,3%). Украина замыкает топ-10.

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В соседней Польше официальный уровень безработицы составляет 5%, в Венгрии — 4,1%, Германии — 5,7%, Франции — 7,2%, Италии — 7,3%, Британии — 4,3%, россии — 3%. Среди европейских стран самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Черногории — 16,2%.

В США безработица оценивается в 3,8%, Китае — 5,2%, Японии — 2,7%, Канаде — 5,5%.

Где самый низкий показатель

Самый низкий уровень безработицы, по официальным данным, зафиксирован в Катаре — всего 0,1%. В десятку стран с наименьшим уровнем безработицы также входят Камбоджа — 0,4%, Нигер — 0,5%, Бурунди — 1%, Таиланд — 1,1%, Лихтенштейн — 1,3%, Чад — 1,4%, Бенин — 1,7%, Сингапур — 1,9%, Швейцария — 2%.

Всего в мире, по данным Международной организации труда, насчитывается более 200 млн безработных.