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14 октября 2023, 10:22 Читати українською

Нефть до $150, глобальная инфляция до 6,7%: Bloomberg прогнозирует мировую рецессию в случае войны Израиля и Ирана

Если конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну с Ираном, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, а мировая экономика скатится в рецессию. Об этом сообщает Bloomberg.

Если конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну с Ираном, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, а мировая экономика скатится в рецессию.
Фото: pixabay.com

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По словам аналитиков, война повлечет за собой сокращение мирового производства на $1 трлн, а глобальная инфляция подскочит до 6,7%.

Никто, включая Иран, не хочет эскалации в регионе, но «вероятность просчета велика», предупредили эксперты.

Три возможных сценария

Эксперты Bloomberg очертили три возможных сценария. При первом конфликт останется в пределах сектора Газа и Израиля. Во втором он распространится на соседние страны, такие как Ливан и Сирия, где находятся вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном. Так конфликт превратится в опосредованную войну между Израилем и Ираном. Третий сценарий предполагает перерастание конфликта в прямое военное столкновение двух стран.

Если события будут развиваться по первому сценарию, то эффект для мировой экономики будет минимальным. США могут усилить давление на Иран, что приведет к сокращению поставок иранской нефти на рынок. Однако ОАЭ и Саудовская Аравия смогут это легко компенсировать, а цены на нефть поднимутся всего на $3−4 за баррель, прогнозируют аналитики.

При втором сценарии к конфликту может присоединиться ливанское движение «Хезболла» и другие поддерживаемые Ираном вооруженные группировки.

«Иран и „Хезболла“ следят за ситуацией и оценивают ее. Если „Хезболла“ присоединится к кампании, это может произойти после начала наземной операции в Газе», — отметил в беседе с Bloomberg бывший заместитель начальника штаба израильских вооруженных сил Яир Голан.

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Напряженность может возрасти и во всем регионе, включая находящиеся в состоянии экономической и политической стагнации Египет, Ливан и Тунис. Ответ Израиля на атаку ХАМАС может спровоцировать протесты, не исключено повторение арабской весны, предупреждают эксперты Bloomberg.

Все это приведет к росту цен на нефть на 10%, до $94 за баррель, а рост мирового ВВП замедлится на 0,3% до 2,4%. Если не считать пандемию коронавируса и кризис 2009 года, это будет худший рост глобальной экономики за 30 лет, отмечают аналитики.

Высокие цены на нефть также прибавят примерно 0,2% мировой инфляции, удерживая ее на уровне около 6%, ожидают они.

Третий сценарий менее ожидаемый, но самый опасный.

«Никто в регионе, даже Иран, не хочет, чтобы конфликт между ХАМАС и Израилем перерос в полномасштабную войну, но вероятность просчета очень велика», — заявил Bloomberg научный сотрудник Международного института стратегических исследований Хасан Альхасан.

В случае полноценного противостояния Израиля и Ирана последний, скорее всего, «попробует задействовать всю сеть своих прокси и партнеров в Сирии, Ираке, Йемене и Бахрейне», отметил Альхасан.

Не исключено участие сверхдержав: США являются близким союзником Израиля, а Китай и россия углубляют связи с Ираном.

Если Израиль и Иран начнут обстреливать друг друга ракетами, цены на нефть могут вырасти так же, как это произошло после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. Сегодня такой скачок может поднять котировки до $150 за баррель, прогнозируют аналитики.

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Ситуации не поможет и дополнительный экспорт Саудовской Аравии и ОАЭ, если Иран решит закрыть Ормузский пролив, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Нефтяной шок такого масштаба подорвет глобальные усилия по сдерживанию цен, в результате чего инфляция в 2024 году подскочит до 6,7%. Рост мирового ВВП сократится на 1%, до 1,7%, что станет самым плохим показателем с 1982 года, если не учитывать пандемию и финансовый кризис. Мировое производство сократится на $1 трлн., а глобальная экономика перейдет в рецессию, прогнозируют эксперты Bloomberg.

По их словам, по какому бы сценарию ни последовали события на Ближнем Востоке, мир ожидает более дорогая нефть, высокая инфляция и медленный рост. Отличие будет только в масштабе: чем шире будет разрастаться конфликт, тем более глобальными станут его последствия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
14 октября 2023, 10:40
#
Наймовірніше події розвинутся за другим сценарієм
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