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13 октября 2023, 19:34 Читати українською

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы для водителей грузовиков и автобусов

Кабинет министров увеличил количество работников перевозчиков, которые могут пересекать государственную границу как водители грузовиков и автобусов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 13 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров увеличил количество работников перевозчиков, которые могут пересекать государственную границу как водители грузовиков и автобусов.
Фото: freepik.com

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Нововведения одобрены с целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР).

Увеличено количество водителей, которые могут пересекать госграницу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата:

  • для грузовых транспортных средств увеличено с одного водителя до двух;
  • для пассажирских — с двух водителей до трех.

Соответствующие изменения внесены в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
matroskin
matroskin
13 октября 2023, 19:44
#
Теперь «дальнобойщики» демпингонут «волонтеров», квота в 2 раза возросла. 😂😂😂
+
0
yarg
yarg
13 октября 2023, 19:57
#
Нет.
была большая проблема для дальних рейсов. Водитель не может работать больше 8 часов. 2 водителя — 16 часов. И нужно делать остановку. за нарушение — огромный штраф.
остановки в европе — не так просто. можно стоять не везде , куча нюансов.
Теперь на рейс в Францию будет 3 водителя — будут меняться и ехать без остановок.
примерно так.
+
+15
matroskin
matroskin
13 октября 2023, 20:04
#
Я писал о схемах переправки уклонистов за границу, а именно о схемах «волонтер» и «водитель», которые до сегодня стоили одинаково.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
13 октября 2023, 21:10
#
Кто такие уклонисты?
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