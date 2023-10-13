Кабинет министров увеличил количество работников перевозчиков, которые могут пересекать государственную границу как водители грузовиков и автобусов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 13 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин внес изменения в правила пересечения границы для водителей грузовиков и автобусов
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Нововведения одобрены с целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР).
Увеличено количество водителей, которые могут пересекать госграницу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата:
- для грузовых транспортных средств увеличено с одного водителя до двух;
- для пассажирских — с двух водителей до трех.
Соответствующие изменения внесены в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.
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Комментарии - 4
была большая проблема для дальних рейсов. Водитель не может работать больше 8 часов. 2 водителя — 16 часов. И нужно делать остановку. за нарушение — огромный штраф.
остановки в европе — не так просто. можно стоять не везде , куча нюансов.
Теперь на рейс в Францию будет 3 водителя — будут меняться и ехать без остановок.
примерно так.