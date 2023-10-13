Кабмин внес изменения в правила пересечения границы для водителей грузовиков и автобусов

Кабинет министров увеличил количество работников перевозчиков, которые могут пересекать государственную границу как водители грузовиков и автобусов. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 13 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Нововведения одобрены с целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР).

Увеличено количество водителей, которые могут пересекать госграницу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата:

для грузовых транспортных средств увеличено с одного водителя до двух;

для пассажирских — с двух водителей до трех.

Соответствующие изменения внесены в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

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